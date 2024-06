Alessandra Mastronardi: i retroscena sul crac matrimoniale lampo

Il matrimonio di Alessandra Mstronardi e Giampaolo Sannino è davvero naufragato? Pare proprio di sì. I due si sono sposati lo scorso 8 luglio. Tutto faceva presupporre che il rapporto fosse solidissimo e rodato poi… Poi sono emersi una serie di dettagli e di indiscrezioni che spingono a credere che la love story sia giunta al capolinea in un lampo dopo il fatidico “sì”. Lungo la serata di mercoledì 5 giugno è arrivata una sorta di conferma in tal senso. Come riferisce Tag24, l’attrice ha presenziato a Roma al Mckim Medal Gala, evento organizzato dall’American Academy in Rome, e al dito non ha sfoggiato la fede nuziale.

Alessandra Mastronardi di nuovo senza fede

Il dettaglio relativo alla mancanza dell’anello va ad aggiungersi alle indiscrezioni circolate di recente che volevano Sannino lontano dal tetto coniugale. Infatti il magazine Gente ha sostenuto che l’uomo, a inizio 2024, se ne è andato di casa e che la moglie non si è rassegnata. Ma c’è dell’altro: nei mesi scorsi l’attrice ha pure smesso di seguire su Instagram Sannino, altra spia che ha spinto a credere che il rapporto matrimoniale sia giunto al capolinea. Come se non bastasse, la Mastronardi, sempre qualche mese fa, ha pure fatto piazza pulita della foto delle nozze dal suo profilo social.

L’interprete, però, da quando si sono fatte sempre più tambureggianti le voci di rottura, non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito alla sua vita sentimentale e privata. Con Sannino la scintilla scoccò ben 17 anni fa: lei all’epoca si era fatta conoscere da milioni di italiani grazie al successo de I Cesaroni, lui era uno studente di Medicina che sarebbe poi diventato un apprezzato e stimato odontoiatra. Si conobbero grazie ad amici comuni e si frequentarono, salvo poi lasciarsi. A lui non piaceva il mondo dello spettacolo e decise di defilarsi.

Nel 2021 l’inaspettato ritorno di fiamma dal sapore favolistico. “Sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata”, disse la Mastronardi in un’intervista rilasciata a Vanity Fair a proposito delle nozze che si sarebbero celebrate di lì a poco, ossia l’8 luglio 2023, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. Qualcosa poi pare che sia andato storto e abbia interrotto la fiaba sentimentale.