Alessandra Mastronardi, il marito via di casa: “Lei non si rassegna”

Sembrerebbe essere ufficiale: Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo Sannino non vivono più insieme. Da diverse settimane, si vocifera di una separazione che, ad oggi, pare essere confermata a tutti gli effetti. I due sono convolati a nozze pochissimo tempo fa, a luglio del 2023, motivo per il quale la notizia ha colto tutti di sorpresa. Il tutto è iniziato quando la Mastronardi ha rimosso il post delle foto di matrimonio con Gianpaolo, scatenando i primi rumors. Un gesto inaspettato, dato che si trattava di foto molto importanti, che ritraevano quello che dovrebbe essere il giorno più importante della loro vita.

Dopodiché, il tutto è diventato tutto più evidente quando hanno smesso di seguirsi sui social, per poi apparire più volte senza fede. L’attrice ha iniziato a partecipare ad eventi senza il dentista, l’ultimo dei quali la festa per i 100 anni di Damiani. Per concludere, lo scorso 18 febbraio, Alessandra ha festeggiato il suo compleanno in compagnia delle amiche. L’unico assente? Proprio Gianpaolo. Insomma, la crisi è ormai ovvia a tutti da tempo. Tuttavia, pare che non si tratti di una semplice crisi. Stando a quanto rivelato dal settimanale Gente, Sannino avrebbe ufficialmente lasciato la casa in cui conviveva con la Mastronardi.

A quanto pare, la decisione partirebbe proprio dal dentista. In realtà, sarebbe stato lui a decidere di lasciare il tetto coniugale, lasciando sola la moglie. Quest’ultima non si sarebbe ancora rassegnata alla scelta presa dal marito e starebbe vivendo un periodo di grande dolore. A tal proposito, il settimanale ha ripreso una scena tra i due coniugi in cui è possibile vedere un’Alessandra molto provata. Negli scatti condivisi dal giornale, si può vedere Gianpaolo lasciare la casa e uscire da un cancello bianco, mentre la Mastronardi è seduta in auto, probabilmente ad aspettarlo per avere un chiarimento.

“Pare che la Mastronardi non si rassegni alla nuova dimensione “in solitaria”, sia profondamente triste, al punto da attenderlo sotto casa, seduta in auto”, si legge su Gente. Inoltre, è possibile vedere anche una paparazzata di Alessandra insieme ad un’amica, dove l’attrice visibilmente provata. Insomma, pare essere ai titolo di coda il matrimonio lampo dell’ex protagonista de I Cesaroni. Dopo solo 8 mesi, quella che sembrava una storia da favola pare essere giunta al termine. Non resta che attendere per capire se i due riusciranno a risolvere i loro problemi o se, invece, arriverà l’inevitabile separazione definitiva.