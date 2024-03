Alessandra Mastronardi, matrimonio lampo: già c’è la rottura?

Ci sono una serie di indizi che porterebbero a pensare che Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si stiano separando, nonostante le recenti nozze a luglio 2023.

Quella tra l’attrice e il dentista è una storia d’amore come quella dei film. I due si erano conosciuti 17 anni fa e dopo una relazione importante si sono lasciati per rincontrarsi 15 anni dopo e sposarsi. Ma oggi sembra che qualcosa si sia rotto e che, nonostante le recenti nozze e nonostante le grandi dediche d’amore, il matrimonio sia giunto al capolinea.

Dal profilo di Alessandra si è potuto vedere innanzitutto che non segue più Gianpaolo. Ma la cosa che ha sorpreso di più è il fatto che abbia rimosso la foto delle nozze. Perché cancellare un post così importante? Non è possibile invece vedere se ci sono state mosse social anche dal profilo di lui perché lo ha privato.

Secondi molti, in realtà, la coppia sarebbe entrata in crisi a pochi mesi dalle nozze, ma a dicembre scorso la Mastronardi aveva smentito. Ora però questi ulteriori indizi non fanno che confermare l’ipotesi.

Le nozze a luglio 2023

L’8 luglio la coppia ha detto sì a Capri, dopo aver annunciato le nozze ad aprile. Il tutto si è svolto a Villa Eva ed il tema seguito è stato quello floreale: tanti i dettagli hanno richiamato natura e fiori.

Dopo aver fatto la celebrazione in Chiesa, con il classico abito bianco, l’attrice si è cambiata e ne ha scelto uno boho chic, con una corona fiorata da mettere sul capo.

La loro storia d’amore

La coppia si è conosciuta 17 anni fa ed Alessandra ha sempre dichiarato che Gianpaolo è stato il grande amore della sua vita. Dopo due anni di relazione non si sono mai più visti. Lui è diventato un importante dentista, lei un’attrice affermata. Entrambi hanno avuto nel frattempo altre relazioni. Poi a sorpresa si sono rincontrati e la scintilla è scattata di nuovo. Poco dopo hanno deciso di ufficializzare e poi di sposarsi. Una bellissima storia d’amore che però ora sembra essere giunta al capolinea.