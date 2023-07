Alessandra Mastronardi si è sposata con Sannino: l’abito boho chic

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono finalmente detti “sì”. Era lo scorso aprile quando l’attrice aveva annunciato che avrebbe sposato il compagno storico e finalmente è arrivato il momento. I due si sono sposati oggi, sabato 8 luglio, nella splendida e romantica cornice di Capri.

Il matrimonio a tema floreale

Poche ore fa sono iniziate ad arrivare le prime immagini del matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino. Immagini che potrebbero essere descritte usando tre sole parole: bucoliche, romantiche e chic. La cerimonia si è tenuta a Villa Eva in quel di Capri e dalle immagini si possono vedere le decorazioni scelte dalla coppia per celebrare il loro amore: candele e tantissime corone di fiori o meglio tiare di fiori, contenute in cesti di vimini per gli ospiti.

Le prime foto che immortalano la giornata speciale sono state publicate da alcuni colleghi e amici sui loro rispettivi profili Instagram. Si tratta per esempio della pr Vanessa Bozzacchi che si occupa di rappresentare l’artista, Sara Castelli, agenti immobiliari di lusso come Barbara Bentley e Warly Tomei, cofondatrice dell’associazione Camera Moda Fashion Trust.

L’attrice de I Cesaroni, nella festa seguita al rituale in chiesa, la si è vista vestita con un abito boho-chic con una sola manica e una tiara di fiori sul capo ad impreziosire il look.

Per quel che invece riguarda le nozze ecclesiastiche ha optato per il classico abito bianco.

Chi è Gianpaolo Sannino

Gianpaolo Sannino di professione fa il dentista, si tratta quindi si una personalità ben lontana dal mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti per la prima volta ben 17 anni fa e poi si sono allontanati dopo la rottura. Per un lungo periodo tra di loro c’è stato il gelo ed entrambi risultavano essere legati sentimentalmente ad altre persone fino a che non si sono incontrati per la seconda volta e hanno ufficializzato il ritorno di fiamma durante una Prima al Teatro alla Scala di Milano.

Tutto ciò che sappiamo sul conto del neo marito di Alessandra Mastronardi lo si può carpire dal sito internet del suo studio dentistico. Infatti il suo account Instagram è privato e conta meno di 400 followers. Sannino si è laureato con lode in Odontoiatria e protesi dentaria, ha conseguito un dottorato nel 2010 e ha partecipato a vari corsi avanzati.