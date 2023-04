Alessandra Mastronardi si sposa! Storia da favola con il fidanzato

Alessandra Mastronardi ha annunciato che sposerà il suo primo amore, il dentista Gianpaolo Sannino. Una storia da favola quella che li vede protagonisti. Il matrimonio è previsto per questa estate 2023. La stessa attrice ha deciso di fare il lieto annuncio con una nuova intervista per Vanity Fair. Alla rivista, l’ex volto de I Cesaroni ha raccontato la love story da fiaba che sta vivendo con il primo uomo di cui si è innamorata.

Dopo aver annullato il matrimonio con Ross McCall, Alessandra Mastronardi è uscita allo scoperto con Gianpaolo, con cui ha una relazione da ormai un paio di anni. Una coppia molto riservata questa, che il destino ha diviso per poi farli rincontrare più volte. Ed ecco che dopo 17 anni dal primo incontro, Mastronardi ha avuto la conferma che è Gianpaolo la persona della sua vita.

“Ci sposiamo a luglio”, ha annunciato la nota attrice italiana. La prima volta che sono apparsi in pubblico è stato alla Prima della Scala. Mastronardi ha confermato che il suo fidanzato è una persona molto riservata, tanto che in quell’occasione era molto agitato. “È stato molto divertente vederlo in difficoltà”, ha affermato Alessandra.

L’attrice ha incontrato Gianpaolo 17 anni fa e la loro, ha ammesso, è decisamente “una storia molto particolare”. Infatti, pare che quando raccontano quanto accaduto in questi anni nessuno li creda. Dopo quel primo incontro, Alessandra Mastronardi e il suo futuro marito Gianpaolo si sono rincorsi “per una vita”.

Negli anni si sono spesso sentiti, almeno una volta all’anno. Ma capitava anche di non sentirsi più. A portarli sempre sulla stessa strada sembra essere stato il destino.

“C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”

La proposta di matrimonio per Alessandra Mastronardi è arrivata quando l’ha invitata a cena a Positano. L’attrice aveva intuito che sarebbe accaduto qualcosa di speciale, in quanto quello è uno “dei suoi posti del cuore”. Precisamente si sono incontrati in una trattoria bellissima, stile anni ’50. Un momento indimenticabile, durante il quale entrambi non hanno trattenuto le lacrime.

“Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando…Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”

La prima sera che hanno trascorso insieme, quando si sono conosciuti, Alessandra Mastronardi ha capito che è Gianpaolo l’uomo della sua vita. “Glielo dissi: ‘Ho visto noi tra 20 anni’. È qualcosa che non so spiegare, con lui sono sempre me stessa, senza maschere”, ha raccontato l’attrice 37enne.

Dove si sposerà Alessandra Mastronardi? La stessa attrice ha anticipato che il matrimonio con Gianpaolo sarà in Campania, nella loro terra. Ma, chiaramente, non ha voluto rivelare ulteriori dettagli sulla location. E c’è anche il sogno di avere dei figli per Mastronardi. “Sarei contentissima se accadesse”, ha rivelato l’attrice parlando della sua favola.