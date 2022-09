Alessandra Mastronardi allo scoperto: chi è il suo fidanzato, la foto

La conferma che i fan di Alessandra Mastronardi stavano attendendo impazienti da ormai diversi mesi è finalmente arrivata! Questo pomeriggio l’attrice ha pubblicato sui social un romantico scatto in compagnia di quella che è a tutti gli effetti la sua nuova fiamma. E a questo punto è ufficiale. Le foto postate poche ore fa ritraggono un uomo di cui in realtà si parla da diverso tempo: si tratta di tal Gianpaolo, di professione dentista.

Alessandra Mastronardi dunque ha deciso di vuotare il sacco e di non nascondersi più, dopo che la storia era stata raccontata (fino a questo punto) solo dai paparazzi che nei mesi estivi avevano pizzicato i due insieme. Nelle scorse ore, l’attrice ha postato prima un post con un tag e una didascalia molto chiari (“You are my happy place” ovvero “Sei il mio posto felice” con tanto di cuoricino) e successivamente alcuni scatti in compagnia del nuovo fidanzato, un romantico racconto delle loro vacanze al mare, fra un tuffo in mare e l’altro. Ecco, qui sotto, una delle foto condivise.

Nessuno sa granché della nuova fiamma di Alessandra Mastronardi. Al di là del suo bel visino e del sorriso smagliante, l’unica informazione sul ragazzo è che di lavoro fa il dentista. Si tratta di un dettaglio di cui già si vociferava in tempi non sospetti e che è confermato dalla stessa bio del fidanzato della Mastronardi. Gianpaolo, ad ogni modo, tiene ancora molto alla sua privacy: la sua pagina Instagram è infatti chiusa, forse per la paura di essere tempestato di messaggi dei fan della fidanzata.

I seguaci di Alessandra Mastronardi sembrano apprezzare e pure molto questa nuova frequentazione. Nei commenti ai due post dove Gianpaolo viene chiamato in causa si leggono solo complimenti (“Siete meravigliosi” oppure “Bellissimo vederti così felice”).

Della storia della Mastronardi e il bel dentista Gianpaolo si parla dallo scorso aprile. La coppia era stata beccata in atteggiamenti inequivocabili dai paparazzi di Diva e Donna a Roma. Potrebbe essere a questo punto che l’attrice decida di tornare a vivere in pianta stabile in Italia, dopo la fine della relazione con Ross McCall?