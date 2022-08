Alessandra Mastronardi: continua la storia col fidanzato dentista

Alessandra Mastronardi ha ufficialmente voltato pagina. Da qualche mese l’attrice di origini napoletane ha archiviato Ross McCall, l’attore inglese al quale è stata legata per quattro anni tanto da parlare più volte in passato di matrimonio e figli. Una relazione importante giunta al termine come un fulmine a ciel sereno. Ignoti i motivi della rottura ma la star di tante fiction italiane è già andata avanti.

Da qualche mese Alessandra Mastronardi ha iniziato a frequentare un altro uomo: tal Gianpaolo, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Si tratta di un dentista con il quale l’interprete è stata paparazzata già qualche mese fa, più precisamente lo scorso aprile. Un flirt che sembra crescere a poco a poco tanto che la nuova coppia è stata pizzicata di nuovo dai paparazzi di Diva e Donna.

Alessandra Mastronardi e il nuovo fidanzato Gianpaolo sono stati fotografati in atteggiamenti intimi sulla terrazza del Pincio, uno dei posti più romantici della Capitale. Prima i due si sono concessi una passeggiata a Villa Borghese, dove si sono lasciati andare pure ad un’accesa discussione per poi fare subito pace. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questa nuova liaison della Mastronardi.

Non è chiaro neppure se Alessandra tornerà a vivere in Italia dopo l’addio a Ross McCall. Per amore la 36enne si era infatti trasferita a Londra. Negli ultimi anni, però, non aveva nascosto di provare molta nostalgia per il Belpaese e soprattutto per la sua famiglia.

La vita privata di Alessandra Mastronardi

Fino ad oggi Alessandra Mastronardi non è mai stata troppo fortunata in amore. Prima di conoscere Ross McCall l’attrice lanciata dalla fiction Mediaset I Cesaroni è stata legata per sei anni all’attore inglese Liam McMahon, che l’ha spinta a lasciare l’Italia e a trasferirsi a Londra.

In precedenza Alessandra Mastronardi ha amato altri colleghi assai noti come Vinicio Marchioni (conosciuto sul set di Romanzo Criminale-La serie) e Marco Foschi (incontrato per il film Sotto il cielo di Roma). Tutte relazioni con attori che non hanno avuto un lieto fine: con il dentista Gianpaolo sarà tutto diverso?