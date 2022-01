Alessandra Mastronardi annulla il matrimonio: con Ross McCall è finita

Colpo di scena nella vita privata di Alessandra Mastronardi. L’attrice, volto di tante fiction e film di successo, sarebbe tornata single. Il condizionale è d’obbligo perché non è stata la diretta interessata a dare l’annuncio. A spifferare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna: pare sia giunta al capolinea, dopo circa tre anni, la relazione con Ross McCall.

Al momento la Mastronardi non ha ancora commentato i pettegolezzi ma sul suo profilo Instagram sono scomparse tutte le romantiche foto di coppia. Pur essendo molto riservata Alessandra amava condividere con i suoi follower alcuni attimi della sua intimità.

La rottura tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall arriva come un fulmine a ciel sereno: i due attori erano molto uniti ed erano pronti per il matrimonio. La proposta di nozze era arrivata lo scorso anno, in occasione del 35esimo compleanno dell’ex star dei Cesaroni.

Qualche mese dopo, nonostante una convivenza avviata tra Roma e Londra, la coppia è scoppiata. Stando a quanto si legge sulla rivista la Mastronardi e l’interprete scozzese sarebbero rimasti in buoni rapporti nonostante la separazione avvenuta per motivi ancora tutti da chiarire.

Non solo: pare che Alessandra Mastronardi abbia già una simpatia segreta della quale non si sa di più. Forse un terzo incomodo ha rovinato l’armonia con Ross McCall? Fino ad oggi la Mastronardi non è mai stata troppo fortunata in amore.

Prima di conoscere Ross l’attrice di origini napoletane è stata legata per sei anni all’attore inglese Liam McMahon, che l’ha spinta a lasciare l’Italia e a trasferirsi a Londra. In precedenza Alessandra Mastronardi ha amato altri colleghi assai noti come Vinicio Marchioni (conosciuto sul set di Romanzo Criminale-La serie) e Marco Foschi (incontrato per il film Sotto il cielo di Roma).

Chi è Ross McCall

Ross McCall ha 44 anni ed è conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Prima di conoscere la Mastronardi è stato legato alla popolare attrice americana Jennifer Love Hewitt. La relazione è però terminata nel 2008.