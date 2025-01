Belen Rodriguez, confidenze a cuore aperto: i due di picche ricevuti

Belen Rodriguez sta facendo incetta di complimenti per il suo ritorno alla conduzione. A pubblico e critica sta piacendo parecchio l’approccio mostrato nel programma di Real Time “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”. Alla showgirl argentina, in effetti, calza a pennello il ruolo della confidente sulle questioni sentimentali. Beh, lei ne ha passate tante di situazioni non semplici e quindi qualche consiglio prezioso lo può certo elargire sugli affari di cuore. Ciò che più convince del suo atteggiamento è la maniera empatica attraverso cui dialoga con le persone della trasmissione. Una sensazione di autenticità e garbo che è arrivata a tantissimi utenti che su Instagram hanno palesato i loro complimenti alla conduttrice, la quale si è soffermata a dare diverse risposte interessanti e curiose.

Quando una donna ha sostenuto che è una persona autentica e sensibile che non teme di ascoltare il suo cuore, Belen ha così reagito: “Invece ho paura, perché sento più del dovuto”. Un altro utente le ha scritto di essere felice per lei in quanto si vede che sta rinascendo dopo un periodo complicato. “Piano piano. Non ho grosse pretese. Ma una sì: vivere serena”, ha evidenziato la Rodriguez che, dopo la separazione da Stefano De Martino e il periodo di depressione si sta risollevando sotto tutti i punti di vista.

Brillante la risposta poi data a un tal Gianpaolo che ha scritto di adorarla e che vorrebbe passare con lei ogni giorno della sua vita. “Ahaha, mi manderesti indietro dopo una settimana“, ha commentato Belen, lasciando intendere che non è una persona affatto semplice da gestire. Altra chicca: una donna di nome Giorgia ha digitato un “chi mai avrà il coraggio di rifiutare Belen?”. Ebbene? Qualcuno c’è, come ha rivelato la diretta interessata: “Aaaahh invece…”. Che si sia riferita all’ex marito De Martino? Oppure a qualche altro due di picche di cui non si è a conoscenza?

Per quel che riguarda la serenità ritrovata, ha inoltre spiegato che è stato per lei un percorso faticoso: “Mi è costato, ma evolversi è meraviglioso”. C’è chi ha ribadito che trova che sia una donna molto bella e parecchio sensibile. “Vorrei esserlo di meno, è un’arma a doppio taglio”, la risposta della conduttrice argentina. Infine ha spiegato a un fan che l’ha elogiata per la bravura della sua conduzione del programma di Real Time che, grazie alla grande passione che mette nei progetti che sposa, riesce a immergersi nelle situazioni e a viverle con emozione.