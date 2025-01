Belen su Real Time punge De Martino. Il pubblico è dalla sua parte

Belen nella sua nuova veste di conduttrice su Real Time sta sfoggiando doti decisamente inaspettate. Al timone del programma “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” si mostra sicura, empatica e professionale. Non manca però di mettere qualcosa di suo. Infatti la show girl fa spesso riferimenti alla sua esperienza personale. Questa sera, per esempio, ha parlato di quanto accaduto tra lei e Stefano De Martino. Mentre consolava la concorrente Esmeralda, in lacrime per colpa del fidanzato, ha infatti dichiarato:”Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa”.

Le parole di Belen fanno chiaro riferimento a quanto accaduto durante l’ultimo ritorno di fiamma con Stefano De Martino. La show girl argentina infatti raccontò proprio a Mara Venier a Domenica In del suo periodo buio di depressione vissuto durante la sua storia con De Martino. Lui, secondo Belen, era troppo impegnato a costruirsi una carriera per rendersi conto di quanto lei stesse male. Col senno di poi, vista l’ascesa lavorativa di Stefano, forse Belen non aveva poi tutti i torti. Comunque ciò che conta è che la show girl abbia saputo reagire e adesso utilizza la sua esperienza per far breccia nel cuore del pubblico.

Belen come Filippo Bisciglia

Infatti la reazione sui social al programma condotto dalla Rodriguez è assolutamente positiva. Gran parte degli utenti ammira ed apprezza l’operato di Belen. La trovano adatta, sensibile e giusta per questo tipo di trasmissione. Forse leggermente propendente verso il genere femminile ma anche questo aspetto piace al pubblico perché la rende autentica. In un certo qual modo Belen sembra aver incarnato la versione femminile di Filippo Bisciglia.

Così come Bisciglia anche la Rodriguez incarna un ruolo importante nel programma di Real Time. Il suo modo di condurre porta i concorrenti ad aprirsi. Il fatto, poi, che lei stessa racconti dettagli della sua vita personale porta i ragazzi a sentirsi liberi di esprimersi. Se vogliamo, quindi, rispetto a Bisciglia, Belen ha introdotto qualcosa in più. Riesce ad interagire maggiormente con le coppie facendo sì che il racconto delle loro storie prenda percorsi inaspettati. Staremo a vedere cos’altro ci aspetta nelle prossime puntate. Nel frattempo a Belen diciamo: “Chapeau!”