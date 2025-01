Gregoraci, ‘doppia vita’: bacio bollente con Talin e foto con Briatore

Elisabetta Gregoraci, nonostante sui social continui a postare foto assieme al figlio e all’ex marito Flavio Briatore che considera “famiglia”, sarebbe sempre più cotta del nuovo fidanzato Thomas Talin. Ne dà notizia Dagospia che afferma che la showgirl calabrese 44enne e il giovane 28enne hanno passato assieme un “Capodanno bollente”. Lei, nel periodo natalizio, pare che si sia divisa tra l’ex coniuge, con il quale è stata in Kenya, e appunto la nuova fiamma con cui avrebbe festeggiato l’arrivo del 2025. La conduttrice sarebbe anche già stata presentata in famiglia dal giovanotto.

Così Dagospia: “Gregoraci ha passato le vacanze dividendosi tra l’ex marito Flavio Briatore e il baby fidanzato Tomas Talin che l’ha già presentata in famiglia. Il padre del ragazzo e titolare di un’agenzia immobiliare, ne é rimasto entusiasta e a Saint Moritz ha organizzato una festa tutta per loro. Davanti a tutti, a Capodanno, la Gregoraci e baby Talin si sono baciati appassionatamente”. Dunque la frequentazione pare che stia diventando sempre più seria e che stia procedendo a ritmo spedito.

È come se la Gregoraci conducesse una sorta di ‘doppia vita’. Da un lato passa del tempo con Briatore e il figlio Nathan Falco, con tanto di scatti social a certificare il clima familiare respirato, dall’altro, in segreto (anche se pare che di segreto sia rimasto ben poco), si starebbe legando sempre più al rampollo che ha 16 anni meno di lei. Certo fa piuttosto impressione vederla pubblicamente su Instagram in scatti da famiglia del Mulino Bianco con l’ex coniuge e poi venire a sapere che ci sarebbe una relazione ben avviata, con tanto di presentazioni in famiglia, con un altro uomo. Ma tant’è!

Si è anche mormorato che Briatore, quando qualche settimana fa sono uscite le prime foto dell’ex moglie e di Talin, sarebbe andato su tutte le furie, arrivando a bloccare per alcuni giorni la Gregoraci sul cellulare. Il punto, sostengono i ben informati, è che l’imprenditore piemontese non è che non vorrebbe che l’ex frequenti altri uomini, ma che lo facesse con assoluta discrezione e riservatezza. Invece la liaison imbastita con Talin è finita rapidamente su tutte le riviste e su tutti i siti di cronaca rosa. Di conseguenza addio segretezza. Da notare, però, che Gregoraci, da quando si è lasciata con Briatore, sui social e per interviste pubbliche non è mai apparsa con altri partner, seppur è risaputo che ne ha avuti. Curiosa la faccenda.