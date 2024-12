Briatore e Gregoraci ai ferri corti? Gesto di lui, lei coperta di critiche

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, che aria tira? Qualche giorno fa, il magazine Oggi ha sussurrato che il manager piemontese si sarebbe infuriato dopo che l’ex moglie è finita nuovamente sulle copertine della cronaca rosa per via della neonata relazione con il rampollo Tomas Talin, giovane 28enne con cui è stata pizzicata in svariate occasioni di recente. A quanto pare, Briatore non approverebbe che la showgirl si esponga tanto. Per farla breve, non sarebbe geloso del fatto che lei frequenti altri uomini, quanto piuttosto che si faccia paparazzare con loro. Addirittura Oggi ha assicurato che Flavio si è indispettito a tal punto con Elisabetta da averla bloccata sul cellulare. Se così fosse, l’incavolatura non sarebbe durata un granché. I due ex coniugi, assieme al figlio Nathan Falco, hanno infatti trascorso il Natale assieme, con tanto di zuccheroso quadretto familiare spalmato sui social.

Nella giornata del 25 dicembre, Briatore ha fatto trapelare su Instagram uno scatto in cui lo si vede sorridere vicino al figlio e all’ex moglie. Tutti si trovano in Kenya, dove l’imprenditore ha un resort. Con loro c’è anche Mario, il padre della Gregoraci. Insomma, si respira un bel clima familiare. Se ci sono stati degli attriti nei giorni scorsi, sono stati senza dubbio superati. E il nuovo fidanzato della conduttrice calabrese? Nessuna traccia di Tomas Talin, naturalmente. Il 28enne e la Gregoraci, laddove la frequentazione sia ancora in corso, si vedranno quando lei rientrerà in Italia.

Le critiche a Elisabetta Gregoraci per le foto con i bimbi africani

Altra curiosità da segnalare sono le critiche piovute sulla showgirl nel giorno di Natale. Motivo? Ha postato nella sua bacheca Instagram un album fotografico in cui la si vede sulla spiaggia in compagnia di un gruppo di bimbi kenyoti. Il tutto impreziosito da una didascalia piuttosto retorica in cui ha ricordato che “l’amore non ha bisogno di grandi manifestazioni”, ma di “piccoli gesti sinceri”. Alcuni utenti hanno tessuto gli elogi della conduttrice, altri l’hanno biasimata, sostenendo che abbia sfruttato i minori del posto per fare un post acchiappa like.

Chi ha criticato la showgirl ha inoltre scritto che è poco credibile una persona che si mostra sempre nel lusso quando si interessa a realtà povere. Altrimenti detto c’è chi sostiene che ci sia una evidente contraddizione tra gli scatti effettuati assieme ai bambini africani e tutto il resto delle foto postate da Elisabetta che si è immortalata in ristoranti eleganti, all’interno di alberghi di lusso e con uno stile di vita senza dubbio privilegiato.