Gregoraci pazza di Talin, furia di Briatore: lui la blocca sul cellulare

Ahia! Pare che Flavio Briatore non abbia preso affatto bene il fatto che la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci abbia iniziato una love story con Tomas Talin, rampollo 28enne (16 anni meno della showgirl calabrese) di una famiglia veneta molto nota a St. Moritz. Che la conduttrice e il ragazzo si frequentino è ormai cosa nota visto che sono stati paparazzati in più frangenti nelle scorse settimane. Dagospia ha lanciato uno scoop: Briatore sarebbe furioso e avrebbe addirittura bloccato Elisabetta sul cellulare. Finito l’idillio tra ex coniugi?

Gregoraci, qualche mese fa, ha visto naufragare la storia d’amore con Giulio Fratini. Pare che sia stata lei a voler troncare. Da quando il matrimonio con Briatore è giunto al capolinea, i ben informati hanno sussurrato in più occasioni che l’imprenditore piemontese si sia accordato con l’ex per le loro vicende sentimentali. E che cosa avrebbero deciso? Di non farsi vedere pubblicamente con altri partner o, per lo meno, di ‘limitarsi’. Se così fosse, si potrebbe ipotizzare che il ‘movimentismo’ recente della Gregoraci con Talin sia andato di traverso a Briatore.

Nell’ultimo mese, la showgirl è stata pizzicata diverse volte dai paparazzi. Un esempio sono gli scatti pubblicati a fine novembre dal magazine Gente in cui si vedono Gregoraci e Talin mentre escono da un lussuoso hotel milanese dove hanno trascorso la notte. Affiatati e felici, eccoli salire su una Porsche Turbo nera (da 250 mila euro) e dileguarsi per le vie del capoluogo lombardo.

Poco prima che la relazione diventasse di dominio pubblico, Elisabetta e Briatore si mostravano come una famiglia unita, nonostante la separazione. Addirittura sono apparsi insieme in tv nel programma Questioni di stile, prendendosi in giro e manifestando affetto reciproco. Resta adesso da capire come evolverà il loro rapporto con l’entrata in scena del rampollo Talin. E resta da comprendere se davvero Briatore sia nero con l’ex moglie per come sta gestendo la neonata relazione. Milano intanto mormora. Le gole profonde del gossip assicurano che tra la calabrese e il ragazzo veneto ci sia parecchia passione.