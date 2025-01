Michelle Hunziker single? Ilary Blasi la sbugiarda: “Fatti meno pippe”

Michelle Hunziker e Ilary Blasi a ruota libera. Nell’ultima puntata della serie tv Netflix “Ilary”, le due conduttrici si incontrano a Roma per andare alla prima di “Emily in Paris”. Mentre si preparano in albergo cominciano a conversare e a spiegare come è nata la loro amicizia. Tutto è cominciato in Sardegna. Si trovavano sull’isola con compagnie differenti. Un giorno si sono viste ed hanno iniziato a chiacchierare e a confidarsi sulle loro rispettive faccende private; è scattato il feeling e da quel momento è sbocciato il legame amichevole che tutt’ora le unisce.

In “Ilary”, mentre si stanno preparando alla serata romana della prima di “Emily in Paris”, la Hunziker ad un certo punto narra che ha iniziato un corso da sommelier. “Lei è la donna più impegnata di questo pianeta, quando accendi Instagram e vedi le sue storie… Io mi stanco solo a guardarla”, ha commentato ridendo la Blasi che ha confermato ciò che si mormora nell’ambiente tv da tempo, ossia che la svizzera è un vulcano di energia.

L’ex moglie di Totti è invece il contrario, come spiegato dalla Hunziker: “Siamo due mondi completamente opposti, lei romana, caciarona che non ha voglia di fare una mazza. Sta sdraiata sul divano con la ciabatta. Io sono svizzera, mi sveglio alle 6, mi alleno tutti i giorni… Però andiamo proprio d’accordo”.

Spazio poi a Bastian Muller, l’uomo a cui Ilary si è legata dopo la fine del matrimonio con Totti. Quando si venne a sapere della love story, si sussurrò che l’imprenditore tedesco fu presentato alla Blasi proprio dalla Hunziker. “Sono ca**ate”, chiosa Bastian in una clip. In effetti è avvenuto il contrario. Ilary ha conosciuto Muller che poi è stato presentato a Michelle. Insomma, quest’ultima non ha fatto da cupido come qualcuno ha erroneamente narrato.

“All’inizio non so come hanno fatto a comunicare, ora hanno un loro linguaggio… Ilary però non ha alcuna possibilità nella vita di imparare a parlare il tedesco”. Così, ridendo, la Hunziker, a proposito di come la collega e l’uomo d’affari comunicano tra di loro. Spazio infine a delle rivelazioni della svizzera sulle sue questioni di cuore. “Se io andassi all’estero, sarebbe molto più facile trovare un compagno”, dichiara nella serie. Domanda secca della Blasi: “Sei single?” “Certooo”, la replica di Michelle che, però, almeno per Ilary, dice una bugia quando afferma che non c’è nessuno nella sua vita: “Seee, spegnete le telecamere che le rifaccio la domanda”. Risate!

Poi la Hunziker si fa seria: “Se mi capita di vivere qualcosa con qualcuno a livello emotivo, il più grande lusso è la segretezza… Non si può riuscire a capire subito se quella persona può andare bene, però dicono subito che è il nuovo fidanzato. Io poi ho dei bambini. Adesso voglio essere libera senza dovermi giustificare o raccontare”. Consiglio tranchant della Blasi: “Non usare troppe strategie”. “Nel tuo caso con Bastian – la replica della Hunziker – invece è stato tutto perfetto, però certe volte il mondo è difficile”. “Fatti meno pippe mentali Michelle“, la stroncatura schietta e simpatica di Ilary. Amen!