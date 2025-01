Francesca Cipriani: “Io sparita dalla tv, il motivo. Figli? Non posso”

Francesca Cipriani che fine ha fatto? Per anni la showgirl è stata protagonista di diverse trasmissioni Mediaset. Da Colorado, passando per gli show di Barbara d’Urso e il Grande Fratello Vip. Poi è sparita. Nel frattempo si è sposata con l’imprenditore Alessandro Rossi. I due sono convolati a nozze il 3 dicembre 2022 a Roma. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo, ma in tv lo si è visto qualche volta quando lei era protagonista nella Casa più spiata d’Italia. Lo scorso anno la Cipriani aveva spiegato in un’intervista che stava provando ad avere un figlio. Nelle scorse ore, in una lunga conversazione avuta al podcast “MondoCash”, ha rivelato perché non la si è più vista sul piccolo schermo e perché in questo momento non può rimanere incinta. Inoltre ha dichiarato apertamente che per anni, in tv, ha recitato il ruolo della “svampita” in accordo con i vari autori con cui ha avuto a che fare professionalmente.

Francesca Cipriani, perché non ha potuto rimanere incinta dopo le nozze

A “MondoCash”, la showgirl ha ribadito che lei e Alessandro non vedono l’ora di diventare genitori. Il sogno sarebbe avere una bimba. Peccato che per dei problemi di salute, Francesca non ha potuto portare avanti una gravidanza: “Io ho avuto delle problematiche, ho dovuto fare delle cure perché sono stata poco bene. Ho avuto la miocardite, ho dovuto fare delle punture e mentre le fai non puoi rimanere incinta”.

Francesca Cipriani: perché non la si vede più in tv

La showgirl ha poi rivelato ciò che molti avevano già intuito, ossia che il suo essere tra le nuvole è stato un artificio televisivo studiato assieme agli autori. Insomma, per farla breve, non è svampita come sembra. Ora però si è resa conto che quell’etichetta è diventata un ostacolo per la sua carriera professionale. Inoltre ha ricordato che quando ha cominciato a muovere i primi passo sul piccolo schermo, era impegnata in programmi seri:

“Sono una persona prima di essere un personaggio. Nasco come conduttrice di un telegiornale, serio, a 360 gradi, in Abruzzo, a Sulmona. Era una vocazione, come fare il medico, l’avvocato. La televisione era nel mio sangue, nelle mie corde. A 18 anni, un bel contratto di lavoro e ho iniziato a condurre un tg di cronaca, di attualità, il meteo. A 21 anni ho fatto il primo casting della mia vita, il provino per il Grande Fratello nip, nel 2006 (…) Lì si sono aperte le porte del Paradiso. Ero molto genuina, lo sono tuttora, per fortuna questo settore non mi ha trasformata. Io invidio un po’ chi se la tira, mi servirebbe un po’ più di autostima. Io sono molto critica verso me stessa e autodistruttiva”.

Il punto è che per anni in tv si è mostrata come la ragazza ‘leggera’ e adesso è difficile scrollarsi di dosso quell’etichetta. Lei stessa ne è più che cosciente. Altro problema non da poco, che è all’origine della sua ‘sparizione’ dalla tv, è che Mediaset, che per anni ha puntato sul cosiddetto trash, genere in cui il suo personaggio funzionava meravigliosamente, da un paio d’anni a questa parte ha virato su una linea editoriale più sobria. Lei, come tanti altri, è stata chiamata sempre meno:

“Oggi non potrei più fare un telegiornale serio, ho perso credibilità in tal senso. Ormai sono etichettata come l’oca giuliva e invece non sono soltanto trash. Il trash è divertente, mi piace e mi dispiace che ultimamente sia stato accantonato. Dopo il Covid specialmente la gente ha bisogno di leggerezza. Dovrebbero esserci più format di questo tipo, invece ce ne sono sempre di meno. Oggi c’è una linea editoriale dove ci sono programmi più di cronaca. Penso che un po’ di trash, sano, divertente, faccia bene. Quattro risate fanno bene alla circolazione sanguigna, al cuore, alla testa, a tutto”.

Dopodiché ha dichiarato che si è pentita di aver recitato per anni la parte della svampita:

“Il personaggio della svampita? Mea culpa. Ho cavalcato l’onda, sono stata io la prima a vedere che funzionava, mi piaceva che la gente sorrideva. Ho fatto molti programmi comici come ‘Colorado’, ho costruito personaggi divertenti anche per i bambini con l’aiuto degli autori, tipo Sailor Moon. Mi dà una gratificazione personale vedere gli altri ridere. Per questo mi piacerebbe continuare nel settore comico. Però, purtroppo, non c’è più il varietà, di comicità ce n’è sempre meno. In Italia se hai un’etichetta sei spacciato. Io ho fatto casting anche per altre cose, magari sono arrivata seconda però ormai ho l’etichetta dei reality”.

Francesca ha poi rivelato che ci sono persone che credono che lei non sappia fare altro che la “svampita”. Dall’altro lato rivendica tutte le scelte fatte in passato. Il suo augurio è che qualcuno le dia ora l’opportunità di far vedere che sa fare altre cose: “Mi piacerebbe fare l’opinionista, non è che voglio entrare in politica e fare il sindaco. Mi piacerebbe anche fare l’attrice drammatica o anche un cinepanettone. Sono abbastanza multicolor ma la televisione è nel mio cuore”.

Il parere sul Grande Fratello

Infine ha spiegato la sua opinione sull’evoluzione avuta dal Grande Fratello, affermando che oggi ci sono alcune situazioni che “non fanno bene, che non sono bei esempi per i ragazzi”. Secondo la Cipriani, il reality funzionava di più anni fa in quanto i concorrenti erano più spontanei e meno costruiti