Francesca Cipriani: “Io e Alessandro siamo in attesa della cicogna”

La showgirl abruzzese ed ex GF Vip ha confidato che con il marito ci sono “lavori in corso” per mettere su famiglia

Come stanno Francesca Cipriani e Alessandro Rossi? Benone. I due piccioncini, dopo che l’imprenditore ha fatto una proposta di matrimonio sui generis al Grande Fratello Vip, sono convolati a nozze lo scorso dicembre. La vita coniugale scorre che è una meraviglia. La showgirl, intervistata dal magazine Mio, ha confidato che vorrebbe a breve coronare ulteriormente il legame sentimentale con l’arrivo di un bebè.

“Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress. Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli”.

Non resta che attendere il lieto annuncio. Per la Cipriani è un periodo di grandi cambiamenti. Dopo aver sposato Rossi ha anche detto stop alla chirurgia estetica. Negli anni si è sottoposta a diversi interventi. Se potesse tornare indietro molte cose non le rifarebbe. Lei stessa lo ha spiegato di recente ai microfoni di Verissimo, chiacchierando con la padrona di casa Silvia Toffanin.

La showgirl, in particolare, ha raccontato che il bisogno di ritoccarsi in continuazione scaturiva da una mancanza interiore, da una fragilità dettata da dei problemi personali. Mancanza che è stata colmata dall’amore di Alessandro che l’ha resa più sicura, aiutandola ad accettarsi. Dunque stop al bisturi: la Cipriani ha puntualizzato che la prossima volta che entrerà in una sala operatoria sarà per partorire un bebè.

Cipriani e Rossi spazzano via lo scetticismo

Inizialmente, sulla love story, diverse persone nutrivano non poco scetticismo. Scetticismo aumentato ancor più nel corso dell’esperienza al GF Vip di Francesca. In quell’occasione Alessandro si fece conoscere al pubblico televisivo, intervenento in trasmissione in diversi frangenti (ha persino dimorato per qualche giorno nella dimora di Cinecittà).

Una fetta di pubblico era convinta che la relazione fosse stata messa in piedi più che per amore per avere un tornaconto di visibilità (le love story, come è noto, funzionano quasi sempre nei reality show). E invece Francesca e Alessandro facevano sul serio già all’epoca. Infatti, finita l’avventura della showgirl abruzzese nella Casa più spiata d’Italia, sono iniziati realmente i preparativi per le nozze. Dunque il matrimonio da favola celebrato lo scorso dicembre. Ora la voglia di maternità, la coppia resta in attesa dela cicogna.