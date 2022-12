Francesca Cipriani, vipponi assenti alle nozze: la verità, parla lei

La soubrette ha raccontato il motivo per cui alcuni dei suoi amici vip non erano presenti al suo matrimonio con Alessandro Rossi

Lo scorso 3 dicembre si sono celebrate in pompa magna presso la Basilica di San Bartolomeo all’Isola a Roma le tanto attese nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Al romantico evento erano invitati molti degli ex colleghi vipponi della Cipriani all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma c’è anche chi ha disertato all’ultimo momento.

Fra gli assenti eccellenti c’è stato in particolar modo Alfonso Signorini, il conduttore del GF, travolto dalle polemiche per non aver partecipato ad un’occasione così importante. Il conduttore, ad ogni modo, ha tenuto a fare chiarezza rispetto alla sua assenza in modo molto preciso, parlando di un altro imprescindibile impegno di lavoro sopraggiunto all’ultimo momento che gli ha impedito di presenziare. Qui le parole del presentatore a Chi:

“Non è vero che ho disertato all’ultimo minuto. Non ho dato buca alla Cipriani, lei e Alessandro Rossi lo sanno benissimo. Avevo accettato il ruolo importante di matrimonio. A due settimane dalla cerimonia però ho saputo di un impegno lavorativo che non potevo spostare. Evidentemente loro non hanno avuto tempo di cancellare il mio nome dagli inviti e io non potevo saperlo. Conosco le regole della buona educazione e figuriamoci se avrei mai dato buca per un impegno così importante come quello di testimone di nozze”.

Quella di Signorini, ad ogni modo, non è stata l’unica “buca” importante data dagli invitati al matrimonio di Francesca Cipriani. La soubrette, infatti, aveva scelto di invitare tra gli altri anche Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, che al “grande giorno” non si sono fatte vedere. La prima era stata una sua grande amica all’interno della casa, mentre a Katia Francesca Cipriani aveva esplicitamente chiesto di cantare l’Ave Maria mentre sarebbe entrata in chiesa.

Cosa sia accaduto nel caso della nota soprano non è dato sapere con esattezza: l’esperto di gossip Amedeo Venza a proposito ha parlato di un “pacco” dato all’ultimo, forse per presunti “problemi di voce” (ma ovviamene è tutto da dimostrare).

Discorso ben diverso invece vale per Miriana Trevisan, che ai microfoni di Casa Pipol ha raccontato la sua versione dei fatti. Ecco cosa ha rivelato l’ex Non è la Rai:

“Io ero vestita da sera tutto il giorno, avevo un lavoro il pomeriggio quindi non sarei andata in chiesa. Torno a casa e avevo la febbre a 38. Non stavo bene, ma era perché avevo preso semplicemente freddo, perché sono andata a lavorare con il vestito da matrimonio. […] Infatti mandavo le foto a Fariba a chi era lì per dire loro sono pronta, sto prendendo il taxi.”

Vista la situazione, insomma, Miriana Trevisan temeva di avere il Covid e di passarlo a tutti. La Cipriani ha confermato la sua versione, dichiarando a Chi:

“Se c’è qualcosa che mi ha ferito? Hanno scritto che alcuni degli invitati hanno snobbato il matrimonio, ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza. Alfonso Signorini, che doveva essere il nostro testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato dieci giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante. Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. E non è vero che abbiamo scelto Giucas Casella all’ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post Grande Fratello Vip e quando abbiamo saputo dell’indisponibilità di Alfonso, è venuto spontaneo chiedere a lui».

Francesca Cipriani, ad ogni modo, ha comunque avuto al suo fianco molti altri amici fidati, anche fra gli ex coinquilini. Alle nozze, infatti, hanno partecipato fra gli altri anche le sorelle Selassié, Giucas Casella, Aldo Montano, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi con la sua Federica, Alex Belli e Delia Duran, Raffaella Fico, Nicola Pisu e Manila Nazzaro.