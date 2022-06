Miriana Trevisan: problemi con il figlio dopo il Grande Fratello Vip

Tornare alla vita di tutti i giorni non è stato semplice per l’ex moglie di Pago: il suo rapporto con il piccolo Nicola ne ha risentito

Miriana Trevisan ha trascorso sei mesi al Grande Fratello Vip. Lontana dal mondo esterno, lontana dagli affetti più cari e preziosi. Una situazione che ha influito negativamente sul rapporto tra l’ex ragazza di Non è la Rai e il figlio Nicola, avuto tredici anni fa dall’ex marito Pago.

La confessione di Miriana Trevisan

In un’intervista rilasciata al magazine Mio Miriana Trevisan ha ammesso di aver trovato il suo erede più indipendente dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Riallacciare un legame, però, non è stato così semplice e naturale, come confidato dalla diretta interessata:

“All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci”

L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha inoltre confidato che lei stessa ha avuto problemi dopo l’esperienza nel reality show di Mediaset. Pure il caos del supermercato confondeva la 49enne che, nonostante tutto, sarà sempre grata alla trasmissione di Alfonso Signorini e al pubblico che l’ha seguita con tanto affetto.

La nuova vita dopo il Grande Fratello Vip

Dopo sei mesi nel bunker di Cinecittà la carriera di Mirana Trevisan ha spiccato di nuovo il volo dopo qualche anno lontana dalle scene. L’ex Velina di Striscia la notizia ha ripreso a lavorare con maggiore profitto. Ospitate televisive, eventi live da condurre in giro per l’Italia e non, diverse pubblicità e nuovi progetti in ballo (tra cui, forse, un libro): insomma, sul fronte lavorativo è davvero un periodo magico per la soubrette.

Meno per la vita privata: dopo due matrimoni falliti con Pago, ex tra l’altro di Serena Enardu, Miriana Trevisan è ancora single e in cerca del grande amore. Al GF Vip 6 aveva instaurato un’intesa speciale con Biagio D’Anelli ma lontano dalle telecamere non è mai iniziata una vera e propria relazione tra i due.

Miriana Trevisan ha confidato che le piacerebbe molto tornare ad innamorarsi di nuovo anche se non ha alcuna fretta. Si sta guardando intorno, apprezza le avance dei corteggiatori ma preferisce pensare a se stessa, al figlio Nicola e al suo lavoro che ora le sta dando grandi soddisfazioni.