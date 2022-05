Miriana Trevisan, spaventosa aggressione a Roma: “Sono sconvolta”

Mattinata da incubo per Miriana Trevisan. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha raccontato di essere stata vittima di una pericolosa aggressione a Roma, mentre si trovava in un parco il suo migliore amico Alessandro. I due, a un certo punto, hanno visto avvicinarsi un uomo visibilmente su di giri, con ogni probabilità ubriaco. Quest’ultimo ha iniziato a inveire contro l’ex starlette di Non è la Rai, minacciando lei e l’amico ai quali ha anche lanciato contro delle bottiglie. La Trevisan ha temuto che l’uomo potesse ferirla con dei vetri. Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze fisiche. Resta però il grande spavento provato dalla showgirl campana.

L’ex concorrente del GF Vip vittima di un’aggressione in un parco della Capitale: il racconto diffuso sui social e poi rimosso

La storia, come riferisce Biccy.it, è stata raccontata dalla stessa Miriana su Instagram. Dopo poche ore, però, l’ex gieffina ha provveduto per motivi al momento ignoti a rimuovere la sua testimonianza. Biccy.it ha comunque captato i contenuti social prima che venissero eliminati, riferendo per filo e per segno lo sfogo dell’ex moglie di Pago.

“Ciao ragazzi faccio questa diretta perché siamo appena stati aggrediti, io e Alessandro, ci hanno tirato delle bottiglie. Ci trovavamo in un parco. Adesso io voglio cercare di beccarlo questo. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha scaraventato un bidone con delle bottiglie, che ci ha tirato addosso, minacciandoci di andarcene”. Così la Trevisan in merito all’aggressione subita in un parco della Capitale.

Quindi ha aggiunto che l’episodio ha avuto luogo innanzi ad altre persone, sgomente quanto lei per quel che stava succedendo: “Mi ha detto cose in inglese che non voglio ripetere e che hanno a che fare con il mio c…o. C’erano anche delle ragazze che praticavano sport. Siamo in un parco e vi mando la zona dove siamo. Ma vi rendete conto cosa succede qui la mattina?”. La showgirl ha proseguito, raccontando che l’aggressore “ovviamente puzzava di alcol” e che non pago di averli spaventati li ha seguiti con una bici.

Impauriti, Miriana e Alessandro hanno chiesto aiuto ad un ragazzo che si trovava in zona. Questo ha prestato soccorso, accompagnando i due amici in auto. “Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro. Questa è Roma, alle 11 del mattino. Adesso voglio trovarlo, sono nera. Voglio trovarlo, sono arrabbiata. Voglio farlo vedere, mostrarlo. Non so se chiamare la Polizia, perché siamo scappati. C’erano anche dei bambini e si sono spaventati tutti”, ha aggiunto la Trevisan, visibilmente scossa dall’accaduto e pervasa da un mix di spavento e collera.

Miriana Trevisan non si dà pace: “Siamo sconvolti”

L’ex gieffina vip ha quindi ripetuto che non stava facendo nulla di male, essendo semplicemente intenta a scattare delle foto. Dunque l’aggressione non avrebbe avuto alcuna motivazione logica. “Questo era con una bicicletta, era completamente imbrattato sporco. Siamo davvero sconvolti. Ci troviamo in via Tiburtina, sono sudatissima, non riesco a respirare per quello che è successo. Ci ha proprio minacciati con delle bottiglie e non è possibile vivere così alle 11 del mattino”, ha concluso la showgirl, incapace di farsene una ragione e di darsi una spiegazione per quel che è avvenuto.