Verissimo, Miriana Trevisan fa a pezzi Biagio. Toffanin: “Ma scherzi?”

Miriana Trevisan ha vuotato il sacco su Biagio D’Anelli e lo ha fatto in modo deciso e senza lasciare spazio a dubbi. A Verissimo, Silvia Toffanin ha voluto sapere che piega avesse preso la love story con l’opinionista, ricevendo una risposta perentoria: la relazione non c’è più. La showgirl campana non vuole più saperne dell’uomo. Non solo: ha promesso che da ora in poi non lo nominerà nemmeno più, essendosi sentita tradita e volendo voltare completamente pagina. Ma che cosa è successo? Possibile che fino a una settimana fa lei e D’Anelli si promettevano amore e brillavano per romanticheria al Grande Fratello Vip ed ora tutto è evaporato? Sì, assolutamente possibile.

“Faccio una premessa, questa è l’ultima volta che parlo di Biagio”. Così ha esordito l’ex starlette di Non è la Rai che poi ha aggiunto: “Non mi pento di nulla: mi ha fatto sorridere nella Casa, sono stata bene con lui. Non lo conoscevo affatto, ci sono stati molti avvertimenti, ma a me non interessava. Lui mi disse che dopo avermi conosciuta aveva cambiato idea su di me. Con lui mi divertivo e mi sono lasciata andare, era un’attrazione mentale non fisica”. Tutto è proseguito a gonfie vele fino a che D’Anelli, dopo l’eliminazione, si è presentato nella Casa del GF Vip per la seconda volta. In quel frangente la Trevisan ha capito che qualcosa non andava.

“Quando è rientrato la seconda volta, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Anche quando mi baciava, lo sentivo freddo. Poi, quando esco dalla Casa, lo cerco in studio e lo ringrazio per quello che ha fatto, ma anche lì l’ho sentito freddo. Finita la trasmissione, Biagio non c’è. Poi lo vedo nel container e mi dice: “Stai con la tua famiglia, ci sentiamo con calma”. Il giorno dopo vedo ovviamente tutti i miei familiari. Verso le 5/6 mi rilasso un attimo e lo voglio sentire. Intanto mi dicono che a Pomeriggio 5 lui ha detto che ci è rimasto male per non avermi sentito. Dopo un’ora lo sento ed è molto freddo, io volevo raccontargli tutto quello che mi era successo ma… Lui mi dice: “Non mi dici che vai a Milano?”. Io: “Volevo dirtelo ora”. Lui: “Va bene va bene, vado a lavorare”. Poi mette giù. Il giorno dopo lo vedo a Mattino 5 e dice le cose che sapete tutti”.

D’Anelli, nella trasmissione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, fece la parte di quello che non era stato calcolato, affermando di non voler più perdere tempo con la Trevisan. Una versione che non convinse molti. E tra l’altro ben lontana da quella fornita da Miriana a Verissimo.

Sempre a Silvia Toffanin, la napoletana ha dichiarato: “Per me, questa storia finisce qui”. Quindi ha ‘fatto a pezzi’ Biagio: “Non voglio avere un uomo così vicino a me e a mio figlio. Un voltafaccia. Permettete che io voglio stare prima con la mia famiglia e poi chiamarlo con calma?”. “Ma stiamo scherzando?”, è sbottata la Toffanin, cercando di dare manforte al suo ospite e mostrandosi assai stupita dall’agire di D’Anelli. “E poi lo vedo dire cose assurde a Mattino 5. Da ora non ne parlo più. Mi sento tradita”, ha chiosato Miriana.

Verissimo, Miriana Trevisan dolcissima sull’ex marito: “Pago un fratello”

Infine l’ex gieffina ha parlato del suo rapporto con l’ex marito Pago, definendolo un uomo e un padre stupendo. Con il sardo ha rapporti più che ottimi, tanto da considerarlo un “fratello”. Miriana ha infatti raccontato che quando ha problemi seri, la persona su cui fa più affidamento è proprio l’ex compagno, descritto come un uomo dotato di grande sensibilità e intelligenza. Chissà se dopo essere uscita dalla Casa del GF Vip, la Trevisan non abbia chiesto pure qualche consiglio a Pacifico su D’Anelli. E, nel qual caso, chissà cosa le ha detto Pago.