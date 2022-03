GF Vip, Miriana: “Ecco perché ho lasciato Biagio”, la storia però è distorta

Il confronto tra la Trevisan e D’Anelli in diretta non convince proprio nessuno, compreso Alfonso Signorini, che appare abbastanza sospettoso

Un confronto confusionario quello tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli nello studio del Grande Fratello Vip 6, stasera. L’ex stella di Non è la Rai è stata eliminata attraverso il televoto la scorsa puntata, ma con l’ospite dei salotti di Barbara d’Urso le cose non sono andate come si aspettava. In realtà, la sua versione dei fatti non combacia per nulla con quella di Biagio, che smentisce categoricamente tutto. Prima che D’Anelli possa dire la sua, Alfonso Signorini dà la possibilità alla Trevisan di spiegare bene cosa sta accadendo.

Dopo la sua uscita dalla Casa di Cinecittà, Miriana non è riuscita ad avere un incontro decente con Biagio. Quest’ultimo ha poi affermato, in questi giorni, che la loro storia era già giunta al capolinea. Stasera la showgirl lascia di poco la sua porta aperta, affermando che una volta che avranno l’opportunità di stare soli e senza telecamere parleranno. “È successo qualcosa di strano quando sono uscita e sono entrata in studio”, dichiara la Trevisan. In particolare, ha avvertito una certa freddezza.

Smentisce le ultime dichiarazioni di D’Anelli e afferma di averlo cercato. “Io ancora voglio parlare con lui, da sola”, confessa determinata. Certo, sottolinea di essere molto ferita. Ricorda che lo stesso Biagio le aveva consigliato di stare con la sua famiglia e di sistemare tutto, una volta uscita dalla Casa. Ma Signorini non ci sta al fatto che Miriana voglia parlare in privato con D’Anelli, in quanto deve essere consapevole del fatto che la loro storia è nata di fronte alle telecamere.

“Prometto che lo farò, sono in un momento di riflessione, sto aspettando un chiarimento”, prosegue la showgirl. A questo punto, il conduttore fa entrare nello studio del GF Vip 6 Biagio e lo fa posizionare proprio di fronte a Miriana. Ed ecco che arriva la sua versione, completamente diversa. Da questo momento in poi nessuno sembra capire dove sta la verità, perché le loro dichiarazioni sono contrastanti.

“Non mi hai mai cercato. Non so casa sia successo dall’uscita dalla Casa all’arrivo in studio. Non mi ha chiamato nessuno. Vedo poi su Instagram che saluti le persone e non hai tempo per me. Mi potevi lasciare il tuo numero”

Tutto il problema sarebbe nato dal fattore ‘numero di telefono’. Non sarebbero inizialmente riusciti a scambiarselo e questo lo conferma anche Clarissa Selassié, presente in questo momento. Miriana nega tutte le parole di Biagio, affermando che la notte della sua uscita ha raggiunto subito suo figlio Nicola, con cui ha dormito dopo tanto tempo di lontananza.

“Stai mentendo ed è molto triste”, dichiara dispiaciuta la Trevisan. Signorini, che poco prima ha perso la pazienza con Soleil Sorge e Delia Duran, non riesce a vederci chiaro in tutta questa storia. “C’è una cosa strana di fondo”, fa notare. In effetti, due persone innamorate e prese l’una dall’altra, dopo un certo periodo di lontananza, dovrebbero avere voglia di vedersi e stare insieme.

“Non so che gioco stia facendo, forse lui è abituato a questo”, attacca invece Miriana, mantenendo comunque la calma. Biagio confessa di essere ancora innamorato, mentre la Trevisan afferma vorrebbe invece rifletterci ancora.

Il conduttore si stanca di queste dichiarazioni tra loro assai discordanti. La verità in effetti non esce fuori e Alfonso crede che uno dei due stia mentendo, per poi concludere questo confronto così: “Chi si somiglia, si piglia!”.