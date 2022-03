GF Vip: dopo l’eliminazione Miriana Trevisan scarica Biagio D’Anelli

Sarebbe già finita la storia d’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Quest’ultimo attendeva con ansia l’uscita della showgirl dal Grande Fratello Vip per poter finalmente vivere questa relazione nella quotidianità ma qualcosa sarebbe andata storta. Pare che dopo la sua eliminazione l’ex moglie di Pago abbia liquidato l’opinionista tv con poche parole, senza dargli troppa importanza. I due non avrebbero ancora avuto modo né di parlarsi al telefono né di passare un po’ di tempo insieme da soli.

Biagio D’Anelli si è sfogato a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, dove si è detto sconvolto e deluso dal comportamento inaspettato di Miriana Trevisan. L’ex gieffino ha confidato di non aver passato la notte insieme alla showgirl, come più di un fan sperava. Subito dopo la puntata Biagio si sarebbe recato al container di Miriana per salutarla ma l’atteggiamento della Trevisan sarebbe stato piuttosto insolito:

“Non ricordava il pin del cellulare. Mi ha detto: “Lascia il tuo numero al mio agente”. Le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in albergo a Cinecittà. Ma non ho ricevuto chiamata”

Un opinionista in studio ha fatto notare a Biagio D’Anelli che Miriana Trevisan ha passato tutta la notte fuori la Casa del Grande Fratello Vip a rispondere ai fan su Twitter. Dunque avrebbe risolto il problema con il suo telefonino – a meno che non abbia utilizzato quello del suo agente – ma non avrebbe trovato il tempo per farsi sentire con Biagio.

Secondo diversi telespettatore Miriana Trevisan avrebbe ricevuto delle informazioni negative su D’Anelli: qualche tempo fa l’ex fidanzata del ragazzo, l’attrice Emanuela Tittocchia, ha più volte invitato pubblicamente la collega a stare attenta ad un personaggio come Biagio.

La love story tra i due è già giunta ai titoli di coda? Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Miriana Trevisan, eliminata dal GF Vip dopo ben sei mesi di permanenza nel bunker di Cinecittà. L’ex Velina di Striscia la notizia è stata una grande protagonista della sesta edizione del reality show.

Ad un passo dalla finale Miriana Trevisan è stata fatta fuori. La 49enne è stata battuta al televoto da Davide Silvestri (diventato poi terzo finalista del Grande Fratello Vip) e da Jessica Selassié. Un’eliminazione che la Trevisan si aspettava, dopo aver superato indenne tante nomination nel corso dei mesi.