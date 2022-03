GF Vip, Soleil torna ed è surreale: Signorini si agita e umilia Delia in diretta

Soleil Sorge gioca da protagonista fino all’ultimo al Grande Fratello Vip 6 e questa volta spiazza tutti, in particolare Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha perso la calma quando nota che l’ormai ex gieffina non ha alcuna intenzione di discutere o avere un confronto negativo nella Casa di Cinecittà. Il conduttore credeva, probabilmente, che Soleil sarebbe tornata con un effetto bomba. Invece, regala il colpo di scena evitando qualsiasi litigio con chi è di fronte a lei. Jessica, Lulù e Manila Nazzaro arrivano in giardino ed ecco che vengono raggiunte dall’influencer.

La Sorge torna in quella Casa serena e spensierata. Appare talmente dolce che le manca solo l’aureola sopra la testa. Alfonso Signorini la incita a dare sfogo a tutto ciò che pensa sulle sue tre ex coinquiline, ma non ottiene il risultato sperato. Infatti, Soleil arriva mostrandosi dolcissima con tutte e tre, a cui sembra non voler riservare alcun attacco o accusa.

“Avevo tantissime cose da dirvi. Siete meravigliose! Chi l’avrebbe detto che avreste ricevuto una sorpresa da me? Vi bacio tutti! Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa. Innanzitutto, per farvi un grandissimo in bocca al lupo, perché siete alla fine”

Conclude questo suo discorso iniziale facendo loro uno scherzo: “Sono anche io in finale”. Non durano molto i dubbi dei concorrenti rimasti in gioco, visto che lei stessa ammette che la sua è solo ironia. A questo punto, Signorini inizia seriamente a perdere la pazienza con Soleil, tanto che la sprona a lanciare fulmini e saette in questa semifinale del GF Vip 6. “Ti conosco, questi discorsi del tubo mi piacciono ben poco!”, dichiara spazientito il conduttore.

Ma la Sorge pare non voler in alcun modo compiacere il padrone di casa, anzi. Prosegue con il suo messaggio pieno d’amore per tutti i gieffini rimasti in gioco, comprese le sorelle Selassié e Manila. A prescindere, ammette, ognuno di loro ha lasciato in lei “dei segni indelebili”. Sa che questo non è ciò che Alfonso vorrebbe sentir dire, ma è proprio felice che in Casa si continui a parlare di lei.

Questo la porta a pensare che il suo spirito è ancora lì. “Per spirito della verità” e “per onestà intellettuale”, Signorini interviene e le ricorda il suo malumore quando ha scoperto di essere eliminata, dopo essere stata mandata al televoto attraverso i voti di Jessica e Manila. C’è chi è convinto che le due abbiano usato una strategia e che abbiano votato Soleil per cercare di eliminarla.

Ma la Sorge non riesce proprio a perdere la pazienza e ricorda che ha sempre “letto oltre le parole” e “guardato i fatti”. Certo sa che qualcuno era felice nel vederla rischiare al televoto. Oggi la cosa che le importa di più è che “è rimasto il mio spirito nella Casa”. Non solo, le ringrazia per averle permesso di terminare la sua esperienza e tornare alla sua vita.

“Non sapete che meraviglia c’è fuori, è una gioia che presto avrete pure voi”, afferma estasiata Soleil stasera. Non le interessa più così tanto stare attenta ai commenti che i gieffini fanno sul suo conto, per lei “va benissimo così”. Ovviamente, confessa di essere rimasta male per alcune cose. Adriana Volpe fa presente che tutti sono stupiti di fronte a questa sua posizione.

Alfonso è sicuro che se Soleil al Grande Fratello Vip avesse tenuto l’atteggiamento di stasera, non avrebbe avuto questo successo.

Soleil Sorge torna, ma prima Alfonso demolisce Delia Duran

Prima ancora del ritorno di Soleil nella Casa, Signorini si scaglia contro Delia. Manda in onda una clip che riprende un po’ di dichiarazioni da parte dei concorrenti rimasti in gioco, dopo l’eliminazione della Sorge. In particolare, la Duran si è complimentata alla grande con Davide Silvestri. Le sue parole hanno scatenato l’ira del conduttore che non le ha mandate a dire.

“Però, dire su Soleil ‘cosa ha dato a questo programma’ vuol dire che avete le fette di prosciutto sugli occhi. Se tu sei in questo programma è merito di Soleil, non è merito tuo!”

Alfonso tuona contro Delia, la quale cerca di difendersi spiegando di aver fatto semplicemente presente che Davide è arrivato in finale comportandosi bene e spendendo sempre una parola bella per tutti. Le parole del conduttore, negli istanti dopo, risuonano dentro quelle quattro muro e sui social!