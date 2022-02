Belen impegnata, caos Ferilli, Barù a lutto: le 10 news della settimana

By

Si chiude il Festival di Sanremo 2022 che ha fatto registrare ascolti record: la vittoria finale è andata a Blanco e Mahmood, che con ‘Brividi’ hanno messo tutti d’accordo, critica e pubblico. Elisa seconda, l’eterno Gianni Morandi si prende la medaglia di bronzo. Amadeus sorride, anche senza Fiorello (presente solo nella prima puntata) ha dimostrato di navigare in totale sicurezza e scioltezza. Da qui al prossimo anno ne passerà molta di acqua sotto i ponti, ma la sua presenza appare scontata. In conferenza stampa ovviamente ha nicchiato sulla domanda relativa a un suo quarto Sanremo, seppur ha detto che ne sarebbe onorato. Tradotto: se non ci saranno colpi di scena, anche nel 2023 sarà lui a guidare la kermesse.

“Pezzo di m…”. Fuorionda di Sabrina Ferilli. Con chi ce l’aveva la verace romana nel dietro le quinte del Festival? Le parolacce sono volate poco prima del gran finale. C’è chi dice che ci siano stati attriti con Amadeus, chi con Morandi… Nulla di sicuro, nulla di confermato. Certo è che le paroline tutt’altro che tenere sono volate e si sentono nitidamente. Chissà con chi se l’è presa Sabrina.

Addio a Monica Vitti: se ne è andata a 90 anni, dopo aver lottato a lungo con una malattia degenerativa, una delle più grandi attrici della storia del cinema italiana e mondiale. Icona, monumento, leggenda!

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori, accogliendo la piccola Atena. A dare l’annuncio sono stati i diretti interessati. Per l’attore si tratta del primo frutto d’amore, per la giornalista del quarto, avendo avuto tre figli dal precedente matrimonio con Marcello Morfino, al quale è stata legata dal 2005 al 2016

L’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio, sarà condotto dal trio formato da Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini: l’ufficialità sulla scelta della Rai l’ha data Amadeus, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare proprio che siano tornati a fare coppia: ormai non si nascondono nemmeno più dai paparazzi. Certi amori fanno dei giri immensi e poi…

Grande Fratello Vip: ma Soleil è davvero impegnata con un tal Carlo come lei stessa ha ribadito più volte? Chi Magazine – non proprio un giornale a caso bensì quello diretto da Alfonso Signorini – ha parlato di fidanzato ‘fantasma’. Sentendo gli amici intimi della giovane, il settimanale ha raccontato che l’ultima frequentazione dell’italo americana risulta essere con un tal Giuseppe. Di Carlo nessuna traccia…

Lutto per Barù, istrionico concorrente del GF Vip. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha perso la nonna.

Altra ospitata a Verissimo di Alex Belli e altri pesci in faccia. Silvia Toffanin lo ha messo all’angolo, smontando gli infiniti ragionamenti fumosi dell’attore che ha promesso che a breve sparirà dalle scene. La conduttrice, nell’udire ciò, lo ha spernacchiato.

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sarebbero detti addio. I due erano legati da tempo e hanno un figlio insieme, Isal, che oggi ha tredici anni.