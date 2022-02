GF Vip, grave lutto per Barù: la Casa non lo sa, tranne tre concorrenti

Lutto per Barù al Grande Fratello Vip 6. Il concorrente ha perso la nonna e lo ha scoperto nelle scorse ore, precisamente durante la giornata di ieri. Qualcuno nella Casa ha notato in lui un’aria diversa, Barù era di certo più spento rispetto al solito ma nessuno riusciva a capirne il motivo. Neanche da casa, per esempio, si era intuito. Barù in effetti non ne aveva parlato con nessuno o almeno non sotto le telecamere della regia in onda in diretta. C’è stato però un momento che le regie sono riuscite a intercettare e così si è scoperto che è morta la nonna di Barù.

Lui ha preferito non dirlo a tutta la Casa, ma tenerlo per sé. La sofferenza è di certo grande, Barù aveva parlato della sua famiglia nelle scorse puntate e di quanto fosse legato alle figure femminili della stessa. Di sicuro la nonna era fra queste e ha lasciato un grande vuoto dentro di lui. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha però delle persone di cui si fida di più al GF Vip ed è solo a loro che ha confidato di aver perso la nonna. Evidentemente sono anche tra le poche che si sono accorte del suo cambio d’umore.

Barù ha parlato della morte della nonna solo a Davide, Kabir e Soleil. Con quest’ultima c’è stata una conversazione in bagno che è stata ripresa dalle telecamere. Naturalmente Barù ha ricevuto la notizia in confessionale, ma è riuscito a tenere per sé il tutto. Avrà di sicuro i suoi motivi per farlo e sono quelle circostanze in cui nessuno può giudicare come una persona vive il suo dolore e con chi vuole condividerlo. Barù si è sfogato con Soleil, con la quale si è unito molto nelle ultime settimane. A lei ha confidato che se è giù di morale è perché è venuta a mancare sua nonna.

Pare che la nonna fosse malata da tempo ed è come se Barù un po’ se lo aspettasse. “Sono triste ovviamente, ero molto legato a lei. Però non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte. Sai quelle cose che succedono in questi casi”, queste le parole del concorrente riprese da Biccy. Barù ha deciso di restare al GF Vip dopo la scomparsa della nonna, per ora almeno, e non resta che augurarsi che anche gli autori rispettino il suo volere di non parlarne. A meno che non lo dica lui prima della puntata di lunedì. Non è il primo lutto nella Casa: nei mesi scorsi Miriana ha perso uno zio e Alessandro suo nonno.