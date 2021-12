GF Vip, Basciano: grave lutto, Natale amaro. Parla la sorella di Alessandro

By

Il giovane 32enne genovese, già ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne, colpito da un lutto nel giorno di Natale

Natale amaro per la famiglia di Alessandro Basciano. Il 25 dicembre 2021, la sorella del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha reso noto tramite un post pubblicato su Instagram della morte del nonno, spentosi nelle scorse ore. “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”. Questo il messaggio con cui la congiunta dell’ex volto di Temptation Island ha annunciato il decesso del parente. Il post è stato condiviso anche dallo staff di Alessandro che gestisce i profili social del giovane mentre è all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Lungo la giornata di Natale, Basciano pare non sia stato avvertito dalla redazione del reality show della morte del nonno. La notizia, con ogni probabilità, verrà comunicata a breve al 32enne di origini genovesi che non appena ha fatto il suo ingresso nella dimora di Cinecittà ha intrecciato un legame speciale con Sophie Codegoni.

Fatto che ha provocato un terremoto nella Casa, rompendo alcuni equilibri. Jessica Selassiè, che aveva mire nei confronti del ragazzo, si è sentita tradita dall’amica Sophie, la quale le ha prima detto di stare tranquilla e che non avrebbe avuto interesse per Alessandro, poi si è avvicinata molto all’ex corteggiatore di Uomini e Donne con cui è scattato anche un bacio infuocato durante la Vigilia di Natale.

Grande Fratello Vip 6, Biagio D’Anelli afferma di essere single: promessa d’amore con Miriana Trevisan

Altro colpo di scena sentimentale delle scorse ore lo ha riservato Biagio D’Anelli che si è dichiarato single e non più impegnato. L’opinionista televisivo, sempre più vicino a Miriana Trevisan, ha così lasciato in tronco e in diretta la fidanzata Silvana Curcio, con la quale condivideva una love story da circa due anni.

Con la showgirl campana il feeling è sempre più forte tanto che nelle scorse ore c’è stata una promessa che se non è d’amore poco ci manca. D’Anelli e la Trevisan si sono detti che si aspetteranno fuori dal programma laddove uno dei due venga eliminato con molto anticipo rispetto all’altro. Il legame tra il pugliese e la napoletana ha iniziato a germogliare subito dopo l’ingresso di Biagio al GF Vip.