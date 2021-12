GF Vip, Biagio D’Anelli lasciato in tronco dalla fidanzata: esplode il gossip

Biagio D’Anelli piantato in tronco dalla fidanzata Silvana Curcio, ex Miss. A rendere nota la notizia è il magazine Novella 2000 che afferma che la donna, che vive in Germania a Stoccarda, dopo l’evolversi del rapporto tra il deejay pugliese e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, “avrebbe deciso di mollare” il fidanzato. La ‘soffiata’ è in attesa di essere confermata dalla diretta interessata. Certo non arriva del tutto in modo inaspettato se si considera che D’Anelli, subito dopo aver messo piede nella Casa più spiata d’Italia, si è subito avvicinato in modo ‘pericoloso’ all’ex velina di Striscia la Notizia.

Innegabile che tra D’Anelli e la Trevisan il feeling sia alle stelle: carezze, coccole, dialoghi fitti fitti, persino bacetti stampo. Insomma, non proprio sottigliezze.

E pare che la Curcio non abbia per nulla gradito l’atteggiamento del compagno o, a questo punto, già ex. Biagio, incalzato da Alfonso Signorini lungo la diretta del GF Vip di lunedì 20 dicembre, ha detto che laddove si accorgesse di provare forti sentimenti per Miriana, sarebbe pronto a dare un taglio netto alla love story con Silvana, per correttezza. Sembra che sia stato battuto sul tempo.

Chi è la fidanzata di Biagio D’Anelli e quando è iniziata la relazione

La storia d’amore tra D’Anelli e Silvana fu resa pubblica nel dicembre 2019. Fu lo stesso Biagio, ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, a spiegare di essersi innamorato perdutamente. “È la prima volta in 36 anni che mi sono innamorato. Sono felice e sono sereno”, dichiarava il deejay nel talk dell’ammiraglia Mediaset.

La relazione si è sviluppata per la maggior parte del tempo da remoto, a distanza, in quanto la Curcio è residente in Germania (ma è di origini calabresi), più precisamente a Stoccarda, mentre il gieffino dimora in pianta stabile a Milano. La donna è lontana dal mondo dello spettacolo ed è attiva come imprenditrice.

In passato, nel 2004, ha partecipato a Miss Italia nel Mondo come rappresentante della Germania. D’Anelli, all’interno del Grande Fratello Vip, ha confessato che lei sarebbe pronta a lasciare la Germania per avviare con lui una convivenza. Il deejay ha puntualizzato di non aver chiesto alla donna un simile sacrificio, in quanto è consapevole che Silvana ha costruito si è costruita una vita all’estero.