“Vanessa Incontrada e il compagno Rossano si sono lasciati”

A lanciare l’indiscrezione bomba è Diva e Donna: pare sia finita la lunga storia d’amore che legava Vanessa Incontrada al compagno, il toscano Rossano Laurini. I due erano legati da tempo e hanno un figlio insieme, Isal, che oggi ha tredici anni. Stando a quanto riporta il settimanale la coppia sarebbe definitivamente scoppiata dopo un paio d’anni di crisi.

Crisi che sarebbe iniziata durante il primo lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus. Sembra che stando insieme ventiquattro ore su ventiquattro Vanessa Incontrada e il suo Rossano abbiano avuto difficoltà a comprendersi e capirsi. Secondo il settimanale i due avrebbero provato a risolvere incomprensioni e problemi per tenere unita la loro famiglia ma invano.

Sui social network Vanessa Incontrada non compare più col compagno da tempo e sempre più spesso condivide su Instagram post e frasi malinconiche. L’ultima? “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”. Un’affermazione che sembra quasi una frecciata a Rossano: forse i due non sono rimasti in buoni rapporti? Al momento tutto tace: la Incontrada non ama molto parlare della sua vita privata.

Presto tornerà però sul piccolo schermo, protagonista della nuova fiction Mediaset Fosca Innocenti. Un progetto in cui la rete crede molto visto che potrebbe portare ad un rilancio del genere su Canale 5. Vanessa si lascerà scappare qualcosa in più sulla sua situazione sentimentale?

La storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si amano da oltre un decennio ma sono una coppia molto riservata. Gli inizi della loro relazione non sono stati facili: si sono conosciuti quando lui era sposato con un’amica della Incontrada. Un matrimonio in crisi che ha poi portato alla nascita di un nuovo legame e di una nuova famiglia.

Rossano e Vanessa non sono ancora marito e moglie ma hanno un figlio insieme, Isal, di tredici anni, che è molto legato ad entrambi i genitori. Laurini, classe 1970, è il direttore di alcuni locali in Toscana. Insieme a Vanessa Incontrada vive a Follonica. Rossano ha anche una figlia, Diletta, nata da una precedente relazione.