Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada: trama e quando va in onda

Si intitola Fosca Innocenti la nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada. Dopo tanti anni in Rai l’attrice italo-spagnola ha deciso di recitare per Mediaset, dove qualche mese fa ha già condotto Striscia la notizia in coppia con Alessandro Siani. Senza dimenticare l’ultima edizione di Zelig, accanto a Claudio Bisio. La nuova serie in onda su Canale 5 arriva a distanza di due anni dall’ultimo progetto: Come una madre, dove nel cast erano presenti Giuseppe Zeno e Sebastiano Somma.

Di cosa parla Fosca Innocenti

La trama ruota attorno a Fosca Innocenti, un vice questore a capo di una squadra composta da sole donne. La protagonista vive in un casolare in campagna ereditato dal padre, ama andare a cavallo e ha una dote assai particolare. Cioè quella di saper riconoscere odori e profumi. Capacità che la aiuta nei suoi casi.

Fosca ha, però, un punto debole: l’amico Cosimo, che possiede un’enoteca vicino al commissariato. La Innocenti deve affrontare storie di provincia, problemi quotidiani ma anche alcuni delitti. Un micromondo immerso nella natura che in quattro puntate racconta dei temi universali attraverso le indagini della protagonista.

Gli attori di Fosca Innocenti

La serie tv è stata girata nei mesi scorsi tra Roma e Arezzo. Accanto a Vanessa Incontrada recita Francesco Arca, che torna su Canale 5 dopo Svegliati amore mio, dove ha affiancato Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. Negli ultimi anni Arca, ex tronista di Uomini e Donne oggi attore affermato, ha recitato pure nel film tv di Sky I calcianti e nel progetto Netflix Guida astrologica per cuori infranti diretto da Michela Andreozzi.

Nel cast di Fosca Innocenti ci sono altri attori noti come Luca Capuano (Il Paradiso delle Signore, Le Tre Rose di Eva, Centovetrine, Un posto al sole), Cecilia Dazzi (Boris, Braccialetti Rossi, La porta rossa, L’isola di Pietro), Antonella Fattori (Elisa di Rivombrosa, Sorelle, Sacrificio d’amore, RIS), Irene Ferri (Provaci ancora prof, Immaturi, Pezzi unici, Che Dio ci aiuti).

Data d’inizio di Fosca Innocenti

Salvo cambiamenti repentini, Fosca Innocenti partirà su Canale 5 il prossimo 11 febbraio. Le quattro puntate che compongono la fiction saranno disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediasetplay (gratuita, senza il costo di alcun abbonamento).