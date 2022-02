Santamaria, Francesca Barra ha partorito: nome, sesso e foto del bebè

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori. L’annuncio lo hanno dato loro stessi, mercoledì 2 febbraio 2022, a tarda mattinata, con un dolce post pubblicato sui rispettivi profili Instagram. “È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati”, hanno scritto entrambi a corredo di una foto zuccherosa in cui si vedono le mani della famiglia stringersi in una sorta di matrioska umana. Si tratta del primo figlio avuto dalla coppia e del primo in assoluto per l’attore. La giornalista, prima di partorire la piccola Atena, aveva invece già tre figli, nati dal matrimonio precedente con Marcello Morfino, al quale è stata legata dal 2005 al 2016.

Santamaria e Francesca hanno intrecciato le loro strade nel 2017. Un amore travolgente, culminato nel novembre dello stesso anno con il matrimonio negli Stati Uniti a cui è seguito quello del 21 luglio 2018 a Policoro. La coppia, il 26 maggio 2019, era stata protagonista di un drammatico annuncio: con un post su Instagram aveva raccontato di aver perso un bambino. Il 31 agosto 2021 è invece giunta la lieta notizia della nuovo gravidanza di Francesca, portata a termine nelle scorse ore.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: uno love story da romanzo

Nel 2017 è scoccata la scintilla che è diventata fuoco ardente in un amen. In realtà, Claudio e Francesca si sono conosciuti molto tempo prima, quando lui aveva 16 anni e lei 11. All’epoca le loro famiglie trascorrevano le vacanze in Basilicata e proprio là i due si videro da piccoli per la prima volta. Destino ha voluto che si ri-incotrassero a Roma, anni dopo quando lui era ormai un attore di punta del cinema italiano e lei una giornalista affermata. Fu passione travolgente.

Oggi la coppia vive a Milano, in zona Navigli, in un appartamento su più piani. Con loro abitano anche i tre figli che Francesca ha avuto dal matrimonio precedente. Ora la famiglia si allarga ulteriormente grazie alla nascita della piccola Atena.

Sui social tantissimi colleghi della Barra e di Claudio, oltreché a una miriade di fan, si sono congratulati per la venuta alla luce della piccina, facendo un grosso in bocca al lupo ai neo genitori.