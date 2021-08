Francesca Barra incinta di Claudio Santamaria dopo l’aborto

By

Cicogna in volo per la coppia formata dalla giornalista e dall’attore

Primo figlio in arrivo per Francesca Barra e Claudio Santamaria. A dare l’annuncio il settimanale Chi, che pubblica le prime foto della giornalista con il pancino nel numero in edicola da mercoledì 1 settembre. La coppia è stata sorpresa a Pantelleria tra sorrisi, sguardi complici e dolci premure. Le rotondità della Barra sono ben evidenti e il marito le porge un tenero bacio sul ventre. A quanto pare l’opinionista tv è al quinto mese di gravidanza.

Un sogno che diventa realtà per Francesca Barra e Claudio Santamaria, che da tempo desideravano allargare la famiglia. Qualche tempo fa la scrittrice aveva subito un aborto spontaneo che l’aveva fatta soffrire parecchio. Forse anche per questo motivo ha deciso di tenere nascosta la dolce attesa.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, che presto vedremo al Festival del cinema di Venezia fra i protagonisti del nuovo film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, sono legati dal 2017, si sono sposati lo stesso anno a Las Vegas e pochi mesi dopo a Policoro, il luogo in cui si sono conosciuti da ragazzi.

La Barra è già mamma di tre figli (Renato, Emma Angelina e Greta) nati da un precedente matrimonio mentre l’attore ha avuto la primogenita Emma dall’ex compagna, la designer Delfina Delettrez Fendi. Dopo che la rivista diretta da Alfonso Signorini ha lanciato la notizia bomba con un comunicato stampa Francesca è uscita allo scoperto su Instagram per la gioia dei suoi follower.

L’annuncio di Francesca Barra su Instagram

Nel suo post Instagram – che potete ammirare più in basso – la 42enne ha scherzato sulla sua nuova forma fisica e si è detta felice e al settimo cielo per questa quarta gravidanza. Gravidanza a lungo cercata e che finalmente diventa realtà. Al momento nessun commento è arrivato da parte di Claudio Santamaria.

Lo scatto di Francesca Barra ha subito fatto il pieno di like e commenti entusiastici. Tanti personaggi famosi hanno voluto spendere parole carine nei confronti della coppia. Da Michela Andreozzi a Miriam Leone, passando per Omar Pedrini e Monica Setta.