Francesca Barra, il figlio mai nato: “Crollata e mai rialzata del tutto”

Francesca Barra a Vieni da Me. Il figlio mai nato con Claudio Santamaria: “Non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota… Sono crollata e non mi sono rialzata del tutto”

Non si è ancora rimarginata la ferita per quel figlio perso. E forse mai si rimarginerà: Francesca Barra è sbarcata nel salotto di Vieni da Me, rilasciando una lunga e sentita intervista dove ha affrontato svariati temi della sua vita sentimentale e privata. Il rapporto con l’ex marito da cui ha avuto tre figli, quello idilliaco con l’attore Claudio Santamaria e il dolore per il bimbo mai nato, che è stato concepito assieme all’attore (ha annunciato la triste notizia il 26 maggio, con un post su Instagram). Spazio anche al fango degli hater che ha dovuto subire quando è naufragato il suo precedente matrimonio.

“In casi simili, ti accorgi di non essere invulnerabile. Ero persa e fragile”

“Ma chi vi dice che sia stata io ad aver lasciato o ad aver tradito, e se fosse stato lui?”, si chiede in maniera provocatoria Francesca, parlando del periodo in cui naufragò il suo precedente matrimonio. “Mi sono comportata talmente male – aggiunge ironica – che con il mio ex marito siamo in ottimi rapporti”. Largo poi alla love story con Santamaria, un vero e proprio idillio d’amore che tuttavia ha dovuto fare i conti con la perdita di un figlio mai nato: “Io non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota […] In casi simili, ti accorgi di non essere invulnerabile. Ero persa, fragile. Sono proprio crollata e non mi sono alzata del tutto…”

Francesca Barra: il matrimonio con Santamaria e la storia con Marcello

“C’è questa ferita. Fu un periodo nero. C’era la Festa del Cinema di Roma. ‘Claudio, non posso fare il red carpet con te’, mi sentivo ancora a lutto”, racconta ancora Francesca che aggiunge che il marito l’ha sempre compresa, sostenuta, capita. “Io spiego sempre ai miei bambini che non ho avuto 3 figli ma quattro”, conclude la Barra. Ricordiamo che la giornalista ha iniziato la relazione con l’attore nel 2017, sposandolo nel novembre dello stesso anno negli Stati Uniti e il 21 luglio 2018 a Policoro. Dal matrimonio precedente con Marcello (2005-2016), ha avuto tre figli: Renato (2006), Emma Angelina (2013) e Greta (2016).