GF Vip Soleil smascherata da Chi: “Fidanzato fantasma”, il retroscena

Pesanti ombre sulla versione che Soleil Sorge ha ribadito più volte in questi mesi in merito alla sua presunta situazione sentimentale. Da quando ha messo piede al Grande Fratello Vip, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sottolineato in varie occasioni di avere il cuore impegnato, che batte per un tal Carlo. Il punto è che pare che siffatto uomo sia un ‘fantasma‘. No, non si tratta di un Mark Caltagirone-bis: la questione qui sarebbe ben diversa rispetto a quella di Pamela Prati. Nessuno ha frodato nessuno. Forse Soleil ha semplicemente detto un qualcosa che non corrisponde alla verità. E se così fosse, ci sarebbe da capire il motivo di tale scelta. A smascherare la gieffina ci ha pensato Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini che un po’ di dimestichezza con il gossip e il GF Vip ce l’ha.

Nella rubrica ‘Chicche di gossip’, il settimanale specializzato in retroscena di cronaca rosa è andato un po’ più a fondo sulla vicenda del presunto fidanzato della giovane italo americana, scoprendo quanto segue e titolando lo scoop con “Fidanzato fantasma”: “Nella casa del GF Vip Soleil si è dichiarata fidanzata con un ragazzo di nome Carlo, ma dallo scorso settembre, di questo boyfriend si sono perse le tracce. Esiste davvero? Intanto, amici intimi della Sorge dicono che la sua ultima frequentazione portava il nome di Giuseppe De Falco. Qual è la verità?”.

La parola chiave di tutta questa manfrina è proprio verità: dove sta? Perché gli ‘amici intimi’ di Soleil parlano di Giuseppe e non di Carlo? Da qui il dubbio del ‘fantasma’. Dubbio che si è fatto ancor più forte dopo che per l’italo americana non c’è stata alcuna sorpresa al GF Vip. Strano, e non poco: della ragazza si sono raccontati vita, morte e miracoli.

Sarebbe poi stata un’occasione più che ghiotta, televisivamente parlando, sentire che cosa avesse da dire tale Carlo in merito al triangolo formato dalla sua presunta fidanzata, da Alex Belli e da Delia Duran. Invece, niente, nemmeno un’ospitata, nemmeno un’intervista, nemmeno un cenno social. Nulla di nulla.

In aggiunta, ora si scopre che gli amici stretti di Soleil parlano non di Carlo ma di Giuseppe De Falco. E quegli amici sono citati da Chi Magazine, che ha sempre fonti assai attendibili, oltre ad essere plasmato da Signorini. Qua gatta ci cova: si è dinanzi all’ennesimo teatrino?