Sanremo 2022, scoppia il Ferilli gate: “Pezzo di m…”, spuntano fuorionda

Nella notte sembra essere scoppiato un caso su Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo 2022. La celebre attrice è stata apprezzatissima sul palco dell’Ariston, con il suo monologo. Si parla addirittura di liti dietro le quinte con Amadeus. Scendendo nel dettaglio, sono spuntati fuori dei fuorionda che stanno facendo discutere da questa notte. Pare che la co-conduttrice della finale di questa 72esima edizione abbia avuto da ridire su un paio di cose lontano dai riflettori delle telecamere. Alcuni suoi sfoghi sembrerebbero confermare una certa tensione, che durante la diretta non è stata percepita dal pubblico a casa. Anche se, ai telespettatori più attenti tutto questo non è sfuggito.

Infatti, c’è stata una vera e propria pioggia di apprezzamenti nei confronti della Ferilli, dopo il suo monologo. Ma ora circolano sul web vari video in cui è possibile avvertire che in realtà c’era qualcosa che non andava dietro le quinte. Nel corso della serata che ha eletto vincitori di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco con Brividi, Amadeus ha chiamato sul palco Sabrina Ferilli. In questo frangente si sente la voce dell’attrice: “… fa er pezzo de m…a”. Precisamente tale momento corrisponde agli annunci dei premi della critica.

Quindi si parla della fase finale della serata. Non si sa con chi ce l’avesse la nota interprete o a quale comportamento si stesse riferendo. C’è chi è convinto che la sua imprecazione fosse rivolta a Gianni Morandi. In molti, riascoltando l’audio, si sono detti certi che la Ferilli abbia pronunciato proprio il nome del cantante, arrivato terzo nella classifica.

Quasi certamente c’è stata un po’ di tensione dietro le quinte, lontano dal palco dell’Ariston. E spuntano, intanto, altri fuori onda. “Ma nun ce sto”, ha dichiarato la Ferilli in un altro momento. Questo quando Amadeus la chiamava per fare ritorno sul palco. “Sabrina ci sei? Scusate… Sabrina? Ti voglio vicino a me”, ha chiesto il conduttore non vedendola arrivare.

Addirittura, sempre nell’ultima fase della finale del Festival, Sabrina avrebbe fatto notare che c’era del gelo tra lei e il direttore artistico. In particolare, molti sono convinti che la Ferilli si sia rifiutata di dare la mano ad Amadeus quando è arrivato il momento di annunciare il vincitore di Sanremo.

Molti fanno notare che il conduttore avrebbe cercato questo avvicinamento con la sua co-conduttrice, senza però essere ricambiato. Sarà davvero così? Intano, è appena scoppiato il Ferilli gate!