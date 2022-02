Belen e Stefano, gli amici: “Sì, è ritorno di fiamma. Antonino? Finita male”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero, nuovamente, tornati insieme? A quanto pare sì. Da circa un mese il ballerino e la showgirl hanno disseminato segnali di una loro possibile riappacificazione. Adesso, come riportato dal settimanale Chi, arriva uno spiffero proveniente dalla cerchia dell’argentina che ha tutto il sapore di essere una conferma. Ecco le ultime novità sulla turbolenta vita privata della Rodriguez.

La telenovela Belen-Stefano continua giorno dopo giorno, facendo sognare tutti i fan della coppia che non hanno mai smesso di credere in un ritorno di fiamma. L’ultimo aggiornamento sui due ex coniugi risale a pochi giorni fa. Domenica 30 gennaio 2022 Belen e Stefano sono stati pizzicati insieme in un ristorante milanese mentre festeggiavano il compleanno di una delle più care amiche dell’argentina, Patrizia Griffini. I due sono stati ripresi mentre si sono lasciati andare al karaoke cantando, ballando e lanciandosi sguardi complici. Chi ha anche immortalato i due mentre si sussurrano qualcosa, segno di ritrovata intesa.

I due però non si sono salutati al termine della festa. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre si sono diretti, con la Griffini, all’appartamento di Belen. Poi, da soli, hanno raggiunto casa di De Martino, trascorrendo qui la notte. Si tratta quindi di un altro incontro notturno tra i due ex, dopo quello avvenuto in un hotel milanese pochi giorni fa. Ma c’è di più. Alcune persone vicine alla Rodriguez hanno rivelato ai microfoni di Chi che la 37enne si sente finalmente “felice”, tanto da avere le “farfalle nello stomaco” come fosse una ragazzina alle prese con il primo amore.

Belen e Stefano, è amore. Che fine ha fatto Spinalbese?

Queste testimonianze non fanno altro che confermare il ritorno di fiamma della 37enne con il ballerino 32enne. Quest’ultimo, evidentemente, è riuscito a far tornare il sorriso sul volto dell’argentina dopo l’addio con Antonino Spinalbese, praticamente scomparso dalla vita di Belen. L’unica cosa che li unisce è la figlia Luna Marì, di soli 6 mesi. Per il resto l’hair stylist si trova ad una distanza siderale dal clan Rodriguez. Spinalbese, che non sembra assolutamente essere rimasto in buoni rapporti con Belen, non ha nemmeno festeggiato il Natale insieme alla sua famiglia. L’uomo con cui Belen ha trascorso le festività natalizie è stato proprio De Martino. Da quel momento il ballerino e conduttore si è innegabilmente avvicinato alla sua ex, e non solo per la felicità del loro figlio in comune, Santiago. Magari, stavolta, Belen e Stefano stanno provando a ricominciare senza sbandierare la loro ritrovata relazione con annunci o foto sui social, ricostruendo il loro rapporto lontano dai riflettori.