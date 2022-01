Belen e Stefano da urlo: duetto musicale e ballo, è di nuovo fiaba d’amore

La vita privata di Belen Rodriguez è sulla bocca di tutti. La showgirl argentina, che si professa single, è stata vista più volte in compagnia del suo ex marito Stefano De Martino. Molte voci parlano di un certo ritorno di fiamma tra Belen e il ballerino, padre del piccolo Santiago. Dopo avvistamenti notturni e gesti di cortesia reciproci oggi arriva addirittura un video che ritrae i due mentre cantano e ballano scambiandosi teneri sguardi complici.

Michele Morrone, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Questi gli ultimi uomini ai quali Belen Rodriguez è stata collegata negli ultimi tempi. Mentre con l’hair stylist padre della piccola Luna Marì pare sia tutto finito e dopo la smentita liaison con l’attore, che a quanto pare è solo un amico della 37enne, i gossip puntano tutto su De Martino. Alcuni video sembrano confermare effettivamente una certa intesa tra i due ex coniugi.

Belen e Stefano De Martino, serata tra balli e sguardi complici

Ieri sera, 30 gennaio 2022, la showgirl ha festeggiato insieme ad amici il compleanno di una delle sue più care e storiche amiche, Patrizia Griffini, meglio nota come “La Pettinose”. Quest’ultima, qualche settimana fa, è volata con Belen in Uruguay per una vacanza tra sole donne. Al party privato, celebrato in un lussuoso ristorante milanese, erano presenti anche Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e proprio De Martino. Ma non è la semplice presenza del ballerino nello stesso locale in cui si trovava Belen a far notizia. I due sono stati paparazzati numerose volte insieme di recente. Stavolta c’è di più. I due, complici magari l’aria di festa e qualche bicchiere di troppo, si sono lanciati in una spassosa e intrigante interpretazione di coppia al karaoke.

Belen e Stefano hanno duettato sulle note di “Tu Vuò Fà l’Americano” di Renato Carosone. I due ex si sono letteralmente scatenati in sala, cantando e ballando. Non sono mancati sguardi di intesa, sorrisi e ammiccamenti sospetti che non fanno altro che alimentare le voci sulla loro possibile riappacificazione. Qui i video di Stefano e Belen mentre ballano in mezzo agli ospiti della festa, condiviso da Whoopsee.it. I due si sono divertiti e sono sembrati in perfetta sintonia. Tuttavia entrambi non hanno ripubblicato sui loro profili social i video in questione. Anzi, la 37enne ha condiviso varie immagini della festa ad eccezione di quelle che la ritraggono con il suo ex marito.

Come bisogna interpretare tutto ciò? Belen e Stefano sono davvero tornati insieme o sono semplicemente in ottimi rapporti anche per il bene del loro figlio Santiago? I due si sono lasciati una prima volta nel 2015, per poi rimettersi insieme nel 2019. Due anni fa, poi, la seconda separazione, a quanto pare non così definitiva.