Belen Rodriguez, vacanze senza Antonino: dove è diretta e con chi

La showgirl argentina, in partenza per le vacanze senza i suoi figli, è sempre più lontana da Spinalbese, rimasto ad accudire Luna Marì

Belen Rodriguez, dopo essersi regalata giornate di relax in occasione delle festività natalizie con la sua famiglia, è in procinto di partire per una vacanza all’estero. La 37enne passerà un po’ di tempo lontana dai sui figli, Santiago e Luna Marì. Il grande assente di questo periodo festivo? Antonino Spinalbese, con il quale i rapporti sono sempre più tesi. Ecco dove è diretta la Rodriguez, come ha deciso di inaugurare il nuovo anno e con chi sta partendo.

Belen Rodriguez ha deciso di condividere con i suoi più di 10 milioni di followers di Instagram il modo con cui ha iniziato il 2022, tra relax e partenze. L’argentina è reduce da giorni passati in montagna nella totale tranquillità con i suoi cari: mamma Veronica, papà Gustavo, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. Dopo aver trascorso il primo giorno dell’anno in sauna, Belen ha sfoggiato nelle stories di Instagram il suo nuovo taglio di capelli.

La showgirl, tornata a casa dalle vacanze, ha mostrato la frangetta nuova di zecca. Per lei le vacanze non finiscono qui, anzi. Poco dopo, sempre nelle stories, ha mostrato due carte di imbarco: la sua e quella di una sua storica amica, Patrizia Griffini. Quest’ultima, che ha partecipato al GF 5, è una bionda hair stylist 55enne che è sempre stata al fianco dell’argentina. Nei documenti è ben visibile la loro destinazione: prima Madrid poi Montevideo, in Uruguay.

Belen Rodriguez, nuovi inizi dopo Antonino?

La showgirl ha portato i suoi followers con sé durante il volo, mostrando le pagine dei libri che ha letto in attesa di arrivare a destinazione. In una di queste si legge una frase che sembra l’ennesimo velato messaggio che conferma la presunta crisi che sta vivendo con Antonino Spinalbese: “Stai sempre vicino a persone che stanno bene e lascia che chi si lamenta costantemente faccia la sua strada. Scegli con cura gli amici e i compagni di viaggio, che a star vicini a gente felice, si vive comunque meglio”. Si tratta di una frecciatina?

In ogni caso la distanza tra lei e Spinalbese sembra acuirsi ogni giorno di più. L’hair stylist è stato lontano dalla famiglia Rodriguez durante la festività. La vacanza insieme all’amica di sempre senza figli e la decisione di cambiare taglio di capelli sembrano dimostrare che Belen è pronta a riprendere in mano la sua vita dopo la presunta crisi amorosa e voltare pagina. In più, nelle stories Instagram successive la 37enne si è mostrata mentre sorseggia un bicchiere di vino, scherzando con l’amica. In questo momento disteso la showgirl si è lasciata andare dicendo che pensa di “avere le corna” e che “le avrà”. Queste dichiarazioni sono da prendere con le pinze o fanno riferimento ad un tradimento da parte di Spinalbese?

Dal canto suo Antonino, sempre molto criptico sui social, ha mostrato nel frattempo di essere insieme alla piccola Luna Marì. Santiago invece, a quanto pare, starà per ora a Napoli insieme al padre Stefano De Martino.