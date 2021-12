Belen e Antonino, ci si avvia verso la “crisi totale”: arrivano le conferme

By

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese pare che non ci sia più spazio per ricucire. Da settimane si rincorrono voci che i due si siano separati, conducendo vite parallele, con gli unici punti di contatto che riguardano soltanto la gestione della loro figlia, Luna Marì, venuta alla luce lo scorso luglio. A confermare che il legame sentimentale si è sfilacciato è Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram, il primo, assieme a Biagio D’Anelli (attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 6), ad aver dato la notizia che la modella argentina e l’hair stylist spezzino erano incappati in un periodo difficile.

Rosica, con un post pubblicato sui social, ha assicurato che Belen e Spinalbese sono ancora in “profonda crisi”, aggiungendo che sono “vicini alla crisi totale (già sfiorata molte volte)”. L’esperto di cronaca rosa ha inoltre avallato l’indiscrezione che vuole la 37enne e il 26enne condurre vite separate. “Lui sempre più distante dalla famiglia Rodriguez”, ha concluso Rosica.

In effetti, in questo periodo, in diversi frangenti il ‘clan Rodriguez’ si è riunito, godendo della compagnia dei parenti ‘acquisiti’, vedi la presenza di Ignazio Moser (fidanzato di Cecilia Rodriguez) e di Deborah Togni (fidanzata di Jeremias Rodriguez). A mancare all’appello solo Antonino, di cui si è persa ogni traccia.

A colpire anche il fatto che il giovane, di recente, ha trascorso una decina di giorni in ospedale ma Belen non ha fatto alcun cenno alla vicenda. Tra l’altro, proprio negli ultimi giorni, il gossip è tornato a ruggire sulla showgirl sudamericana dopo che è stata sorpresa in un locale milanese mano nella mano con la star di 365 giorni Michele Morrone.

I ben informati hanno spiegato che l’attore, che in tempi non sospetti aveva rifilato frasi tutt’altro che tenere nei confronti della stessa Belen, nel vederla si è diretto al suo tavolo, scambiando con lei sorrisi e qualche parola. Poi il gesto da galantuomo: l’ha accompagnata fuori dal ristorante tenendola per mano.

Anche in quel frangente, di Antonino nemmeno l’ombra. La love story sembra che sia evaporata come neve al sole. I tempi in cui la coppia faceva sognare migliaia di fan con fotografie romantiche si sono dileguati. Adios!