Belen e Antonino: ecco i motivi dell’addio e come ora gestiscono la figlia

Di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, come coppia, non c’è più traccia. I diretti interessati non spiccicano una parola sul distacco ma è ormai chiaro che facciano vite separate. L’unico filo che li tiene ancora uniti è la loro figlia, Luna Marì, nata lo scorso luglio. Nei mesi successivi, la relazione è stata investita da una poderosa crisi sentimentale. Il magazine Gente, che nell’ultimo numero in edicola ha pubblicato delle foto esclusive del giovane hair stylist in solitaria con la sua bimba, ha raccontato alcuni retroscena relativi al presunto addio. Non solo: ha anche spiegato come la showgirl argentina e il compagno o ex, che dir si voglia, gestiscono il loro frutto d’amore.

Gente ha divulgato delle paparazzate in cui si vede Antonino con il passeggino a Parco Sempione, a Milano. Di Belen nemmeno l’ombra: con lui c’era un amico, che ha anche scattato delle fotografie a papà Spinalbese e a Luna Marì (risolto anche il mistero di chi fa gli scatti allo spezzino e alla sua bimba. E, a quanto pare, non è Belen, come qualcuno aveva ipotizzato). Il settimanale ha poi seguito l’hair stylist, mostrando che dopo la passeggiata al parco si è diretto al palazzo in cui abita la Rodriguez.

Giunto sotto la dimora dell’argentina, Antonino ha citofonato, sparendo dentro al palazzo con Luna Marì. Gli amici dello stesso Spinalbese contattati da Gente hanno però raccontato che Spinalbese è uscito poco dopo dall’edificio. Insomma, giusto il tempo di dare un saluto alla piccola, lasciarla alla mamma e ai suoi familiari per poi dileguarsi altrove. Altrimenti detto, come già era piuttosto chiaro, la sudamericana e lo spezzino non vivono più sotto lo stesso tetto.

Luna Marì, quindi, pare che al momento venga gestita come da due genitori separati che hanno “vite parallele”, sottolinea sempre il magazine Gente. E, ancora, la medesima rivista afferma che all’origine della frattura sentimentale ci siano “divergenze caratteriali”.

Come già aveva anticipato Chi Magazine nei giorni scorsi, la crisi sarebbe scaturita dal fatto che Belen e Spinalbese, una volta finita la ‘luna di miele’ tutta amore e passione tipica dei primi mesi di rapporto, abbiano trovato difficoltà quando si è trattato di viversi nel quotidiano. Le speranze che la love story possa riprendere quota sono al lumicino.