“Belen con Antonino a Capodanno. Morrone-Elena? Situazione complicata”

Il video che ritrae Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone ha scosso il mondo del gossip. Subito si è parlato di una love story segreta tra la soubrette e l’attore dopo la crisi della prima con Antonino Spinalbese, dal quale lo scorso luglio ha avuto la figlia Luna Marì. In realtà pare che Belù e il 26enne siano ancora una coppia nonostante le recenti difficoltà.

Il settimanale Chi ha assicurato che Michele Morrone si è voluto scusare di persona con Belen dopo averla offesa sui social network e per questo l’ha presa per mano in un noto locale milanese, dove erano con le rispettive compagnie. Ora nuovi dettagli arrivano dal profilo Instagram Very Inutil People. Sembra che oltre a chiedere scusa la Rodriguez e la star del film 365 giorni saranno protagonisti di un nuovo progetto lavorativo.

La crisi tra Belen e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez non avrebbe ancora chiuso del tutto il suo rapporto con Antonino Spinalbese e i due starebbero cercando di trovare un punto di incontro anche per il bene della loro bambina. A tal proposito i due avrebbero già prenotato un viaggio per Capodanno, per ritrovare la propria armonia e stabilità e superare gli ultimi mesi turbolenti.

Una relazione complicata per Michele Morrone

E Michele Morrone? A quanto pare va avanti il rapporto con Elena D’Amario, ballerina di Amici. I due, proprio come Belen e Antonino, non starebbero però vivendo un momento facile. La loro sarebbe una relazione on/off, fatta di tanti alti e bassi. Michele ed Elena erano stati pizzicati insieme nel 2019, poi si erano detti addio e di recente avrebbero ripreso a frequentarsi.

Dopo che il video di Belen e Michele Morrone è diventato virale sul web i diretti interessati hanno preferito mantenere il massimo riserbo. Nessun commento neppure da parte di Antonino e Elena. Quest’ultima, del resto, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Prima di conoscere Michele ha amato il cantante Enrico Nigiotti e il ballerino Alessio La Padula.