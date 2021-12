Belen e Michele Morrone, svelati i retroscena dell’incontro: cos’è successo

Belen Rodriguez e Michele Morrone, star di ‘365 giorni’, sono stati sorpresi dai paparazzi di Whoopsee in un locale milanese mano nella mano nelle scorse ore. Naturalmente il gossip è impazzato in un amen, facendo il giro di testate e portali ‘rosa’. A maggior ragione perché la modella argentina da settimane non si mostra assieme ad Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la figlia Luna Marì lo scorso luglio. Ma cosa c’è tra l’attore e la showgirl? Che ci facevano insieme? E, soprattutto, per quale motivo si sono lasciati andare a un gesto tanto tenero come quello del tenersi la mano? Chi Magazine ha svelato i retroscena di quel che è accaduto.

Dalle informazioni raccolte da Chi, la Rodriguez e Morrone non si sono dati un appuntamento ma si sono casualmente ritrovati nel medesimo locale, “El Porteño Prohibido” a Milano. E quando l’attore ha visto la sudamericana ha deciso di recarsi al suo tavolo, dove ha scambiato con lei chiacchiere e sorrisi. In segno di galanteria, l’ha poi accompagnata fuori dal locale. “La cena della pace”, chiosa il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Per chi non lo sapesse, di recente Morrone non è stato per nulla tenero nei confronti di Belen, rivolgendole parole al limite del sessismo: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t….e e un c…o. Però chi lo sa…“. Queste le esternazioni usate dall’attore in tempi non sospetti. Probabile che Michele, raggiungendo la Rodriguez nel locale milanese, abbia voluto spiegarsi e, magari, scusarsi per quanto dichiarato.

Fatto sta che Belen pare che abbia trovato convincente l’interprete, tanto da farsi prendere la mano e farsi accompagnare fuori dal ristorante. Ed è proprio il gesto della mano che sta facendo tanto scalpore, essendo un’azione alquanto affettuosa e intima. Chissà cosa ne penserà Antonino Spinalbese.

Sono ormai settimane che la Rodriguez e lo spezzino non si mostrano assieme. Sembra che conducano vite separate. Belen ha tagliato corto qualche giorno fa, dicendo ai paparazzi di Chi Magazine che mai c’è stata crisi. Una dichiarazione stringatissima che secondo molti non corrisponde proprio alla verità. I ben informati sussurrano infatti che l’argentina abbia rilasciato simili parole soltanto per provare a placare il gossip.