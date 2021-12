Belen e Michele Morrone mano nella mano a Milano

Ennesimo colpo di scena nella vita privata di Belen Rodriguez! Mentre la situazione con Antonino Spinalbese appare sempre più strana, la soubrette argentina è stata pizzicata in compagnia di Michele Morrone. L’ex moglie di Stefano De Martino è stata immortalata dalle telecamere di Whoopsee in un noto locale milanese, mano nella mano, con l’attore del film Netflix 365 giorni.

Belen Rodriguez e Michele Morrone sono stati pizzicati nel ristorante El Porteno Prohibido di Milano, specializzato in cucina argentina e tra i preferiti della 37enne. Al momento i diretti interessati non hanno ancora commentato le immagini che li ritraggono insieme, piuttosto complici e affiatati. Di recente si è parlato di un ritorno di fiamma, mai confermato, tra Morrone e la ballerina di Amici Elena D’Amario. Ma a quanto pare la realtà dei fatti è un’altra…

Il precedente tra Belen e Michele Morrone

Non è la prima volta che si parla di un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Michele Morrone. Già nell’estate 2020, quando la showgirl non aveva ancora conosciuto Antonino Spinalbese, il settimanale Chi spifferò di uno scambio di messaggi in codice su Instagram. Un presunto corteggiamento da parte dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle che non avrebbe portato a nulla di concreto.

Nell’estate 2021 i nomi della Rodriguez e dell’attore sono stati accostati di nuovo per via di una pesante frecciatina del 31enne nei confronti di Belen. Un follower aveva consigliato a Michele Morrone di fidanzarsi con la sorella di Cecilia e il diretto interessato aveva spiegato che il suo prototipo di donna è più altolocato di due te**e e un c**o. Una grave affermazione che aveva portato la sud americana a togliere il “segui” su Instagram a Morrone.

La vita privata di Michele Morrone

Dal 2014 al 2018 Michele Morrone è stato sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh. La coppia ha avuto due figli, Marcus e Brando. Dopo la separazione dalla moglie Morrone ha avuto una breve frequentazione con la ballerina di Amici Elena D’Amario, con la quale è tornato a farsi vedere a novembre 2021. Nel passato dell’attore classe 1990 ci sarebbe pure un flirt con Cristina Buccino.