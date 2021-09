Michele Morrone non è più single: la nuova fidanzata è Giulietta

By

Nuovo amore per l’attore che presto tornerà su Netflix con il sequel di 365 giorni

Michele Morrone ha una nuova fidanzata. A riportare l’indiscrezione è il settimanale Chi con tanto di foto dell’attore insieme alla nuova fiamma. La fortunata si chiama Giulietta Borroni, ha 26 anni, è originaria di Novara e non fa parte del mondo dello spettacolo. La ragazza è una lashmaker, ovvero un’estetista specializzata nelle creazioni artistiche per le ciglia. Giulietta è anche una influencer: su Instagram è seguita da più di 18 milioni di follower. La nuova coppia è stata pizzicata dai paparazzi a Milano, al California Bakery di Corso Garibaldi insieme ad alcuni amici.

Le foto non mentono: prima un bacio tenero sull’orecchio, poi una dolce coccola sul collo. Michele Morrone si perde negli occhi della nuova fidanzata, una brunetta assai affascinante. Con Giulietta il tenebroso 31enne sta trascorrendo le sue “ferie”. Da qualche giorno, infatti, Morrone ha terminato le riprese del sequel di 365 giorni, il film di Netflix che l’ha reso popolare in tutto il mondo.

Al momento né Michele Morrone né Giulietta Borroni hanno confermato o smentito la liaison: gli scatti parlano di un amore sbocciato da poco, una passione travolgente che potrebbe cambiare la vita di Morrone che nonostante la giovane età ha già alle spalle un vissuto assai intenso.

La vita privata di Michele Morrone

Dal 2014 al 2018 Michele Morrone è stato sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh. La coppia ha avuto due figli, Marcus e Brando. Dopo la separazione dalla moglie Morrone ha avuto una breve frequentazione con la ballerina di Amici Elena D’Amario. Qualche tempo fa, invece, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle è stato avvistato con una imprenditrice di nome Sara. In più si è parlato di un flirt, mai confermato, rispettivamente con Cristina Buccino e con Belen Rodriguez.

Tante relazioni diverse di cui Michele Morrone non ha mai parlato apertamente: l’interprete lombardo, ma di origini pugliesi, non ama discutere pubblicamente della sua sfera più intima. Michele è sempre stato molto riservato e anche nel varietà di Milly Carlucci non si è mai sbilanciato più di tanto.