Michele Morrone, 365 giorni 2: riprese iniziate, quando esce il film

By

L’attesa è finita: sono ufficialmente iniziate le riprese di 365 giorni, il film che ha regalato la grande popolarità a Michele Morrone. È stato lo stesso attore, ex concorrente di Ballando con le Stelle, a dare l’annuncio sui social network, postando una storia Instagram che lo vede sul set, alla postazione trucco, mentre si prepara per indossare di nuovo i panni del sensuale malavitoso Massimo Torricelli. Altri dettagli sono stati forniti dal portale americano Deadline.

A quanto pare Michele Morrone e la partner Anna-Maria Sieklucka gireranno ben due nuovi film. 365 giorni andrà infatti avanti con una seconda e una terza pellicola. Nel cast una new entry italiana: Simone Susinna. Il modello, ex naufrago dell’Isola dei Famosi (si è classificato al secondo posto nell’edizione vinta da Raz Degan nel 2017) ed ex fidanzato di Mariana Rodriguez, indosserà i panni dell’affascinante Nacho.

Quando esce 365 giorni 2 su Netflix? Al momento la piattaforma streaming non ha ancora annunciato una data ufficiale ma secondo i rumors dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2022. Il terzo film uscirà invece con tutta probabilità nel 2023.

365 giorni 2 film: trama e anticipazioni

Ad oggi si hanno poche anticipazioni sul sequel di 365 giorni ma una cosa è certa: Laura non è morta e la sua storia con Massimo Torricelli continua tra nuove avventure e innumerevoli colpi di scena. 365 giorni è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice polacca Blanka Lipinska, che ha scritto altri due libri su questa love story.

Nel sequel intitolato Ten Dzien (tradotto in italiano come “questo giorno”) viene narrato quello che è accaduto a Laura dopo l’incidente nel tunnel. La manager è riuscita a sopravvivere all’attentato ma la vita accanto ad un gangster non è esattamente una passeggiata.

Più di una persona cerca di nuovo di uccidere Laura e questo pericolo costante mette a repentaglio il suo rapporto con Massimo. A mettere i bastoni tra le ruote ai due ci pensano poi Adriano, il gemello di Massimo che vive in Gran Bretagna, e Marcelo “Matos” Nacho, figlio di un altro boss mafioso che rapisce Laura.