365 giorni film, il sequel si farà: cosa succederà a Massimo e Laura

365 giorni, il 2 film si farà: Laura non è morta, anticipazioni e spoiler sul futuro con Massimo

Manca solo l’ufficialità da parte di Netflix ma stando alle ultime indiscrezioni non ci sono molti dubbi: 365 giorni avrà un seguito. Del resto il film è basato sulla trilogia di Blanka Lipinska e nelle intenzioni dei produttori c’è stato, fin dall’inizio, l’idea di realizzare tre pellicole. Idea che sta per concretizzarsi dato il successo che sta ottenendo la storia in tutto il mondo: è ai primi posti dei film più visti in molti paesi, tra cui Francia, Stati Uniti, Sud America, Arabia Saudita. Grande popolarità sta ottenendo pure su Netflix Italia, dove è uscito a sorpresa lo scorso 14 giugno. Al momento in cui scriviamo si hanno poche anticipazioni sul sequel ma una cosa è certa: Laura non è morta e la sua storia con Massimo Torricelli continuerà tra nuove avventure e innumerevoli colpi di scena.

La storia di Laura e Massimo continua nel sequel di 365 giorni

Dopo 365 giorni la scrittrice Blanka Lipinska ha scritto Ten Dzien (tradotto in italiano come “questo giorno”) nel quale viene narrato quello che è accaduto a Laura dopo l’incidente nel tunnel. La manager polacca è riuscita a sopravvivere all’attentato e continua la sua relazione con Massimo. La vita di Laura diventa improvvisamente una fiaba ma essere la moglie di un gangster non è esattamente una passeggiata. Più di una persona cerca di nuovo di uccidere Laura e questo pericolo costante mette a repentaglio il suo rapporto con Massimo, che non è tutto rose e fiori. A mettere i bastoni tra le ruote ai due ci pensano poi Adriano, il gemello di Massimo che vive in Gran Bretagna, e Marcelo “Matos” Nacho, figlio di un altro boss mafioso che rapisce Laura. La Lipinska ha ammesso pubblicamente di aver tratto ispirazione per la sua trilogia dalla saga di 50 sfumature di grigio e da un meraviglioso viaggio in Sicilia.

Le ultime dichiarazioni della protagonista Anna Maria Sieklucka

Nelle scorse settimane l’attrice Anna Maria Seiklucka – che interpreta la protagonista Laura – ha lasciato intendere su Instagram un probabile ritardo nelle riprese per via dell’emergenza Coronavirus. È probabile che non si riesca a girare prima del 2021. “Non sappiamo esattamente quando inizieremo”, ha dichiarato l’interprete polacca. Michele Morrone – attore italiano diventato noto in tutto il mondo grazie alla parte di Massimo Torricelli – ha invece assicurato che le scene bollenti con la partner polacca sono del tutto finte. A detta di qualche telespettatore sembravano troppo perfette per essere fake ma il 30enne ha smentito. “Sembra reale perché siamo buoni attori”, ha puntualizzato.