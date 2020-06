Michele Morrone: star in tutto il mondo grazie al film Netflix 365 giorni

Michele Morrone: l’attore italiano, ex di Ballando con le Stelle, sta ottenendo grande successo grazie al film 365 giorni

Michele Morrone è uno degli attori del momento. Il 30enne sta ottenendo grande successo in tutto il mondo grazie ad un film Netflix: 365 giorni. Una pellicola che al momento non è ancora disponibile sulla versione italiana della piattaforma (dovrebbe arrivare tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno) ma che è già nella top ten dei più visti in tanti altri paesi, come Stati Uniti, Sud America, Francia, Arabia Saudita, Lussemburgo. Tanto che i siti stranieri sono pieni di articoli su Morrone, noto in Italia principalmente per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2016 e per la fiction Sirene accanto a Luca Argentero. All’estero Michele ha conquistato tutti con il suo talento e il suo fascino e grazie a 365 giorni, che ricorda 50 sfumature di grigio, la sua carriera è tutta in ascesa.

Di cosa parla 365 giorni, il film bollente con protagonista Michele Morrone

365 giorni è un film polacco ispirato all’omonimo romanzo di Blanka Lipińska (che ha poi scritto due sequel). La trama ruota attorno a Massimo, un boss siciliano interpretato da Michele Morrone, e Laura, direttrice di un hotel di lusso in Polonia che ha il volto dell’attrice polacca Anna-Maria Sieklucka. In crisi con il suo fidanzato storico Laura decide di partire per la Sicilia, in modo da poter salvare la sua relazione. Sull’isola incontra però Massimo, che la rapisce e le dà 365 giorni per innamorarsi di lui. Da qui partono una serie di avventure e disavventure che rendono il rapporto tra Massimo e Laura altamente intrigante e passionale. Le scene bollenti non mancano e c’è chi addirittura giura che Michele Morrone sia migliore di Jamie Dornan, il Christian Grey della saga di 50 sfumature di grigio.

Il trailer di 365 giorni:

Chi è l’attore e cantante italiano Michele Morrone

Michele Morrone, classe 1990, è un attore e cantante lombardo. A 12 anni ha perso il padre per una brutta malattia. La madre, aiuto cuoca in una mensa, ha fatto il possibile per garantire al bambino e alle sue quattro sorelle tutto il necessario per sopravvivere. Per un lungo periodo Michele ha sofferto di ansia e attacchi di panico. Dopo aver studiato in un’accademia, ha cominciato a lavorare per diverse fiction italiane: da Provaci ancora Prof a Come un delfino, passando per Squadra Antimafia 6 e Che Dio ci aiuti, fino ad arrivare a Sirene e I Medici. Nel 2016 ha ottenuto grande popolarità grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove si è classificato al secondo posto.

La vita privata e tormentata di Michele Morrone

È divorziato da Rouba Saadeh, stilista libanese che gli ha dato due figli. Nel 2019 Michele ha avuto una breve relazione con Elena D’Amario, ballerina di Amici. Tra le migliori amiche di Morrone c’è l’attrice Giuliana De Sio. Ad oggi non si conosce con esattezza la sua situazione sentimentale ma pare che sia single. Oltre a recitare Michele è anche un cantante: di recente ha pubblicato il primo album Dark Room e alcune canzoni sono state inserite nella colonna sonora di 365 giorni. È molto seguito su Instagram: grazie al film 365 giorni ha raggiunto quasi 4 milioni di followers. Seguaci che arrivano soprattutto dall’estero e per questo il 30enne ha deciso di parlare e scrivere sul suo account social prevalentemente in lingua inglese.