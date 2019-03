Elena d’Amario e Michele Morrone stanno insieme? Lo scoop di Chi

AGGIORNAMENTO In un video su Instagram Michele Morrone ha chiarito che non è più sposato con Rouba Saadeh. “È la mia ex moglie, non stiamo più insieme. Nessuno ha tradito nessuno”, ha assicurato l’attore. E su Elena d’Amario ha detto: “È una persona a cui tengo davvero tanto”.

È nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo, o almeno così pare. Il settimanale Chi ha sorpreso Elena d’Amario, la famosa ballerina di Amici, tra le braccia dell’attore Michele Morrone. I due sono stati pizzicati a Roma, più precisamente a Trastevere, mentre si scambiano baci appassionati e tenere effusioni. I due sono fidanzati o si frequentano da poco? Al momento la situazione è poco chiara. Senza contare che Morrone – famoso per Ballando con le Stelle e la fiction di Rai Uno Sirene – risulta ancora sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto i figli Marcus e Brando.

Michele Morrone e Elena d’Amario: due tipi molto riservati

Al momento né Michele né Elena hanno commentato le foto che li riguardano. Entrambi sono sempre stati molto riservati e col contagocce hanno fornito ai fan dettagli sulle rispettive vite private. Fino ad oggi la storia più importante della d’Amario resta con Enrico Nigiotti, il cantante conosciuti ad Amici diventato poi famoso grazie a X Factor. Per anni, poi, si è parlato di un flirt con Stefano De Martino, ma i due si sono sempre professati amici, nonostante le vacanze insieme a Ibiza.

Michele Morrone: sposato e con due figli a 28 anni

Morrone, come già detto, è sposato dal 2014 con Rouba, che gli ha dato due figli che oggi hanno 4 e 2 anni. “Ho una storia molto importante con una donna che disegna vestiti per una casa di abbigliamento. Non mi sento di dire altro perché lei è molto gelosa della sua riservatezza“, ha detto qualche tempo fa il 28enne.