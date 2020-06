Michele Morrone conferma: 365 giorni 2 si farà, ultime news sul film

La storia di Massimo e Laura, gli amati protagonisti di 365 giorni, continua. Dopo le indiscrezioni dell’ultimo periodo è arrivata la conferma da parte dell’attore Michele Morrone che, grazie al film Netflix, è diventato una vera star in tutto il mondo. Il 29enne (compirà 30 anni il prossimo ottobre) ha spiegato a TMZ che il sequel è in lavorazione anche se tutto va a rilento per via del Coronavirus. Ma dopo il grande successo che sta ottenendo la pellicola la produzione cercherà di accorciare i tempi. Nel frattempo Michele si sta dedicando alla beneficenza e sta valutando nuove proposte lavorative che fioccano da parte del mondo del cinema ma pure della televisione e della moda. Molto probabilmente Morrone si trasferirà a Hollywood ma per ora non c’è nulla di definitivo. Intanto il giovane si gode il successo: al momento in cui scriviamo è arrivato a 7 milioni di follower su Instagram. Dall’America all’Europa, passando per l’Arabia Saudita e l’India, sono tante le donne pazze dell’ex tritone di Sirene.

365 giorni film sequel: le dichiarazioni del protagonista Michele Morrone

“Se ci sarà il sequel di 365 giorni? La risposta è sì. Gireremo la seconda parte. Non sappiamo ancora quando a causa della pandemia ma lo faremo sicuramente”, ha dichiarato Michele Morrone che, oltre a recitare nel film Netflix, ha curato pure le canzoni della colonna sonora (raccolte poi nell’album Dark Room). In questi giorni l’ex concorrente di Ballando con le Stelle è diventato uno degli ambasciatori di HalaHi: in meno di 24 ore è riuscito a raccogliere 14 mila dollari che verranno donati ai bambini più bisognosi. Un tema che sta molto a cuore a Michele, padre di Marcus e Brando, che hanno rispettivamente 7 e 3 anni. Morrone è stato sposato dal 2014 al 2018 con la stilista libanese Rouba Saadeh. Nel 2019 Michele ha avuto un breve flirt con Elena D’Amario, ballerina di Amici, ma oggi è single e dedito solo al lavoro.

365 giorni, il 2 film si farà: Laura non è morta, le anticipazioni

Ad oggi si hanno poche anticipazioni sul sequel di 365 giorni ma una cosa è certa: Laura non è morta e la sua storia con Massimo Torricelli continua tra nuove avventure e innumerevoli colpi di scena. 365 giorni è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice polacca Blanka Lipinska, che ha scritto altri due libri su questa love story. Nel sequel intitolato Ten Dzien (tradotto in italiano come “questo giorno”) viene narrato quello che è accaduto a Laura dopo l’incidente nel tunnel. La manager è riuscita a sopravvivere all’attentato ma la vita accanto ad un gangster non è esattamente una passeggiata. Più di una persona cerca di nuovo di uccidere Laura e questo pericolo costante mette a repentaglio il suo rapporto con Massimo. A mettere i bastoni tra le ruote ai due ci pensano poi Adriano, il gemello di Massimo che vive in Gran Bretagna, e Marcelo “Matos” Nacho, figlio di un altro boss mafioso che rapisce Laura.