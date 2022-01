Belen e Michele Morrone: arriva la dedica inaspettata della Rodriguez

Belen Rodriguez ha deciso di dedicare alcune storie del suo account Instagram a Michele Morrone. Proprio lui, l’attore e cantante con il quale è stata paparazzata prima di Natale. Per giorni si è parlato di una liaison segreta tra i due e i diretti interessati si sono trincerati dietro un assordante silenzio. Mai una conferma ma neppure una smentita. Ora a chiarire tutto ci ha pensato l’ex moglie di Stefano De Martino.

La 37enne ha condiviso alcune clip dell’ultimo film di Morrone – L’ultimo giorno del toro – e ha invitato i suoi dieci milioni di follower a vederlo su Amazon Prime. Belen ha poi scritto: “Bravissimo amico mio”. Una dedica che parla chiaro: per la Rodriguez Michele è solo un amico e nulla più. Nessuna liaison segreta, nessuna passione lontano dai riflettori: Belù e l’interprete 31enne sono solo buoni amici.

Michele Morrone ha prontamente condiviso le stories di Belen Rodriguez ringraziando la soubrette per il supporto e il sostegno. Un rapporto, quello tra Michele e Belen, diventato più forte dopo l’ultimo incontro a Milano. Incontro durante il quale Morrone si è scusato per aver definito la Rodriguez “solo te*** e c**o”. Un pregiudizio spazzato via dopo il faccia a faccia avvenuto in un noto ristorante milanese.

La vita privata di Belen e Michele Morrone

Al momento sia Belen Rodriguez sia Michele Morrone risultano single. La prima ha da poco chiuso la relazione con Antonino Spinalbese, dal quale sei mesi fa ha avuto la figlia Luna Marì. Pare però che l’ex hair stylist non si rassegni a questa decisione tanto da scrivere di continuo alla conduttrice di Tu si que vales.

Intanto Belen si è riavvicinata a Stefano De Martino: i due, col figlio di otto anni Santiago, hanno trascorso il Natale insieme. Un riavvicinamento inaspettato dopo il ritorno di fiamma di qualche tempo fa che si è rivelato un buco nell’acqua.

Michele Morrone, invece, avrebbe – secondo gli esperti di gossip – un rapporto on/off con la ballerina di Amici Elena D’Amario. Il protagonista di 365 giorni ha alle spalle un divorzio con la stilista libanese Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto i figli Marcus e Brando.