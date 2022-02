Verissimo, Silvia Toffanin sbotta: stizza e bordate contro Alex Belli

Silvia Toffanin ha indossato l’elmetto, ha svestito i panni dell’intervistatrice garbata e dolce ed è andata a fare la ‘guerra’ contro Alex Belli. L’attore parmense è tornato nello studio di Verissimo, naturalmente provando a spiegare il suo ingarbugliato concetto di amore libero. Tanto per cambiare nessuno ci ha capito nulla. La Toffanin, agguerritissima, ha messo all’angolo in più frangenti l’ex Centovetrine, stoppandolo ogni qual volta che ha tentato di divagare. Tempo sprecato perché l’ex gieffino ha inanellato una serie di frasi già ripetute a più non posso nei mesi scorsi.

“Qui con Delia, sembravate riappacificati”, ha esordito la Toffanin che ha promesso, prima di iniziare l’intervista, di non fare alcuno sconto. “Stavamo mettendo un po’ di cose in ordine. Lei è altalenante”, la replica di Belli. Silvia ha cominciato a martellare: “Aveva anche detto che non sarebbe mai entrata in Casa e ora è dentro”. “Eh sì, è contrastante”, ha sottolineato ridendo il parmense. Altra staffilata della conduttrice: “Cioè, lei cambia idea in base a con chi sta. Le sue amiche dentro la Casa dicono che è plagiata da te”. “Non è vero”, si è difeso Alex. Quindi è andata in onda una clip dei momenti salienti della soap opera ‘Belli-Duran-Soleil’.

Non appena si è rientrati in studio, la Toffanin è esplosa: “Mi è venuto il nervoso a guardare il filmato, vuoi chiarire?“. La domanda corrosiva della compagna di Pier Silvio Berlusconi, che non si capacita ancora oggi di come Belli continui a dire che con Soleil ci sia stata soltanto amicizia. “Con Soleil non voglio costruire niente, e lei con me uguale”, ha evidenziato il 38enne. Silvia lo ha messo alle strette: “Ma tu sei innamorato di questa Soleil o no?“.

Alex ha cominciato come al solito a divagare, innescando nuovamente la stizza della presentatrice: “Dimmi sì o no, basta!“. Belli ha provato a riprendere il discorso, sempre con pensieri fumosi. La Toffanin, sfinita, ha fatto delle facce che sono state tutto un programma. “Non fare così, dai”, l’ha pregata il 38enne.

La conduttrice ha poi ripreso a martellare: “Ma perché non dici che hai tradito Delia? Te lo dico: continui a far brutta figura, lo dico per te. Dici il contrario di tutto”. Belli si è di nuovo avventurato in un ragionamento inconcludente, Silvia lo ha infilzato un’altra volta: “Ma hai detto tu che c’è stata complicità erotica, basta!”. Applauso in studio. “Ma vedi che dici sempre le stesse cose?”, ha aggiunto la Toffanin.

Silvia è poi passata al sarcasmo. “Dimmi cosa prevede ora il tuo storytelling”, ha chiesto, ironizzando sul teatrino. Belli ha dato l’ennesima risposta ‘fantascientifica’, facendo mugugnare il pubblico: “Ho cercato di sottrarmi, ora esco di scena”. “Non lo farai mai. Non ci credo”, ha detto sghignazzando la Toffanin. “Da lunedì no, per contratto sarò al GF Vip, ma da venerdì…”. “Magari per fare una quarantena e entrare in Casa?”, la schiantata fulminea di Silvia. Altri applausi in studio per la padrona di Verissimo e giù il sipario.